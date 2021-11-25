Re: Введение налога на роскошь рассмотрят в 2022 году - Минфин

Отправлено: - 14:52

действует, - это тоже налог на роскошь. Им облагаются товары роскоши - сигареты, спиртное, ГСМ."



Ну можно налог на хорошую и качественную еду ввести, это теперь тоже признак роскоши..

И у каждого на кухне поставить счетчики форели, хорошего мяса, настоящего масла..