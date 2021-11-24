Отправлено: - 14:29

abaika95:

Я на Дубнинском форуме серого троллю) а тут тебя и ещё в паре мест)



Цитата:Этот приемчик описан у Сидни Шелдон. Там героиня так в шахматы играла с двумя гроссмейстерами. С одним - белыми фигурами, с другим - афроамериканскими. По сути же они между собой играли, а она только ходы делала и переходила из комнаты в комнату, как ты из форума в форум.