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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 234
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 12:44
Цитата:
Вот супермен, Канада только задумались, а он силою мысли проник в их мозги и добыл оттуда инфу. От это я понимаю, спец! Суперпуперсуперспец.
Цитата:
Тут признаюсь был неправ. Это же готовый универсальный солдат. Он и с любого оружия не целясь, и на танке может и на самолетах любых.
Не, беру свои слова обратно!
Тебя к примеру можно сразу маршалом назначить.
Диванных войск и артиллерии.
Цитата:
Это да!
Где уж мне знать, что такое марш-бросок по пересеченке в полной боевой...
Цитата:
20-30!?
Та шож так долго то!?
Или Америка опять пойдет войной на Афганистан и ей будет не до-того!?
)))
abaika95:
Канада задумалась увеличить воинский контингент в Украине)
Канада задумалась увеличить воинский контингент в Украине)
Вот супермен, Канада только задумались, а он силою мысли проник в их мозги и добыл оттуда инфу. От это я понимаю, спец! Суперпуперсуперспец.
Цитата:
abaika95:
те кто играют в КС и сталкера к примеру автоматически не могут воевать?
те кто играют в КС и сталкера к примеру автоматически не могут воевать?
Тут признаюсь был неправ. Это же готовый универсальный солдат. Он и с любого оружия не целясь, и на танке может и на самолетах любых.
Не, беру свои слова обратно!
Тебя к примеру можно сразу маршалом назначить.
Диванных войск и артиллерии.
Цитата:
abaika95:
что я буду рассказывать человеку который в армии не служил и не отличает АК от ВК?)
что я буду рассказывать человеку который в армии не служил и не отличает АК от ВК?)
Это да!
Где уж мне знать, что такое марш-бросок по пересеченке в полной боевой...
Цитата:
abaika95:
Россия агрессор И развал страны уже предрешён Лет 20-30 осталось
Россия агрессор И развал страны уже предрешён Лет 20-30 осталось
20-30!?
Та шож так долго то!?
Или Америка опять пойдет войной на Афганистан и ей будет не до-того!?
)))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 12:44
Цитата:
Да не стройте, можно же горящими очагами греть воду, а пар будет турбины вращать
Цитата:
А я не тороплюсь - следующую возможность подожду
abaika95:
Уже не знают как продвинуть идею строительства АЭС ради китайских майнинговых ферм
Уже не знают как продвинуть идею строительства АЭС ради китайских майнинговых ферм
Да не стройте, можно же горящими очагами греть воду, а пар будет турбины вращать
Цитата:
abaika95:
Мааааакс у тебя есть блестящая возможность отдать долг двум родинам
Мааааакс у тебя есть блестящая возможность отдать долг двум родинам
А я не тороплюсь - следующую возможность подожду
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1676
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 12:44
Цитата:
Аллен Даллес взломал логин абайки?
abaika95:
России надо идти по пути Горбачева начать перестройку и отказаться от всех лишних территорий на которые приходится тратится во вред мегаполисам Кавказ,Туву,Калмыкию,бурятию отделить сразу Иначе они начнут отделятся силовым методом и всеровно там русских уже почти не осталось Башкирии,Якутии и Татарстану дать большие автономные возможности Сибирь и дальний восток выделить в отдельные автономные районы Чтобы невелировать конфликт с Украиной на общих условиях провести референдум в Крыму по отделению его от России и сделать независимой республикой
России надо идти по пути Горбачева начать перестройку и отказаться от всех лишних территорий на которые приходится тратится во вред мегаполисам Кавказ,Туву,Калмыкию,бурятию отделить сразу Иначе они начнут отделятся силовым методом и всеровно там русских уже почти не осталось Башкирии,Якутии и Татарстану дать большие автономные возможности Сибирь и дальний восток выделить в отдельные автономные районы Чтобы невелировать конфликт с Украиной на общих условиях провести референдум в Крыму по отделению его от России и сделать независимой республикой
Аллен Даллес взломал логин абайки?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 234
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 12:50
Цитата:
За кадром, пока никто не видит.
Кушать очень хочется...
Цитата:
Эх!
Какое планов громадье сгинет в архивах НГ.
Какой талант здесь зря пропадает на форуме.
Обидно, до слез.
Ему бы в парламент или сенат, а он здесь свой талант похоронил.
maxsaf:
Он уже украинец, как и Саакашвили. И сало поди хряпает аж за ушами трещит ))
Он уже украинец, как и Саакашвили. И сало поди хряпает аж за ушами трещит ))
За кадром, пока никто не видит.
Кушать очень хочется...
Цитата:
abaika95:
Кавказ,Туву,Калмыкию,бурятию отделить сразу Иначе они начнут отделятся силовым методом и всеровно там русских уже почти не осталось Башкирии,Якутии и Татарстану дать большие автономные возможности Сибирь и дальний восток выделить в отдельные автономные районы Чтобы невелировать конфликт с Украиной на общих условиях провести референдум в Крыму по отделению его от России и сделать независимой республикой
Кавказ,Туву,Калмыкию,бурятию отделить сразу Иначе они начнут отделятся силовым методом и всеровно там русских уже почти не осталось Башкирии,Якутии и Татарстану дать большие автономные возможности Сибирь и дальний восток выделить в отдельные автономные районы Чтобы невелировать конфликт с Украиной на общих условиях провести референдум в Крыму по отделению его от России и сделать независимой республикой
Эх!
Какое планов громадье сгинет в архивах НГ.
Какой талант здесь зря пропадает на форуме.
Обидно, до слез.
Ему бы в парламент или сенат, а он здесь свой талант похоронил.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 12:54
Цитата:
Сегодня будут ППартбилет забирать готовьтесь
Доктор СИЗШ:
Сегодня будут ППартбилет забирать готовьтесь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 234
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 12:54
Цитата:
Почему, можно ещё газы использовать. Двойная выгода!
Зелёная безотходная энергетика!
2 в одном.
А лишнюю энергию экспортировать. Лет через 5 стать мировым монополистом по экспорту.
Ну если до тех пор очаг не порвется и не приедет в негодность...
maxsaf:
Да не стройте, можно же горящими очагами греть воду, а пар будет турбины вращать
Да не стройте, можно же горящими очагами греть воду, а пар будет турбины вращать
Почему, можно ещё газы использовать. Двойная выгода!
Зелёная безотходная энергетика!
2 в одном.
А лишнюю энергию экспортировать. Лет через 5 стать мировым монополистом по экспорту.
Ну если до тех пор очаг не порвется и не приедет в негодность...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 13:08
Цитата:
Мечты голубокого карася! Который сам жарится на редакционной сковородке.
maxsaf:
Мечты голубокого карася! Который сам жарится на редакционной сковородке.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 13:13
Цитата:
Так это же не вопрос, чтобы отвечать.
abaika95:
просто констатация Ответить то вам нечего)
просто констатация Ответить то вам нечего)
Так это же не вопрос, чтобы отвечать.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5702
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 13:16
Цитата:
Эту тайну таноми открой..
Для меня это не тайна..
Don Julio:
Открою тебе тайну,
Открою тебе тайну,
Эту тайну таноми открой..
Для меня это не тайна..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 13:18
Цитата:
Чем докажете?
Цитата:
А почему? На газету законы не распространяются? А если это магазин, то распространяются? В чем разница?
abaika95:
Я до сих пор не могу понять что вы хотите знать?/ Не знаю я Казахский? Знаю
Я до сих пор не могу понять что вы хотите знать?/ Не знаю я Казахский? Знаю
Чем докажете?
Цитата:
abaika95:
но тут нельзя на государственном писать
но тут нельзя на государственном писать
А почему? На газету законы не распространяются? А если это магазин, то распространяются? В чем разница?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 13:18
Цитата:
Да и со мной ещё все российские пропагандисты такие же телепаты что быстренько везде эту новость раскидали
Цитата:
Ну судя по признанию боевиков с Донбасса они все в сталкера играли и стали супер профи что танки украинские научились поджигать ты против официальной позиции рос СМИ?)
Цитата:
Естественно ты же не служил только сериал солдаты смотрел и вот вумничаешь
Откуда тебе знать?
Цитата:
А причем тут Америка? Россия развалится сама как всегда)
Цитата:
Ой ну откуда нам столько куатов взять чтобы он всяким русским теткам очаги поджигал?))
Цитата:
Ваша бабушка на идише не говорила?)))
Цитата:
Аллен Даллес котрый написал трактат как развить СССР? И потом этот трактат оказался вбросом КГБ?))
Цитата:
Точно
Сижу ржу со всяких пиньят
Don Julio:
Канада только задумались, а он силою мысли проник в их мозги и добыл оттуда инфу.
Канада только задумались, а он силою мысли проник в их мозги и добыл оттуда инфу.
Да и со мной ещё все российские пропагандисты такие же телепаты что быстренько везде эту новость раскидали
Цитата:
Don Julio:
Тут признаюсь был неправ. Это же готовый универсальный солдат. Он и с любого оружия не целясь, и на танке может и на самолетах любых. Не, беру свои слова обратно!
Тут признаюсь был неправ. Это же готовый универсальный солдат. Он и с любого оружия не целясь, и на танке может и на самолетах любых. Не, беру свои слова обратно!
Ну судя по признанию боевиков с Донбасса они все в сталкера играли и стали супер профи что танки украинские научились поджигать ты против официальной позиции рос СМИ?)
Цитата:
Don Julio:
Это да! Где уж мне знать, что такое марш-бросок по пересеченке в полной боевой...
Это да! Где уж мне знать, что такое марш-бросок по пересеченке в полной боевой...
Естественно ты же не служил только сериал солдаты смотрел и вот вумничаешь
Откуда тебе знать?
Цитата:
Don Julio:
Или Америка опять пойдет войной на Афганистан и ей будет не до-того!?
Или Америка опять пойдет войной на Афганистан и ей будет не до-того!?
А причем тут Америка? Россия развалится сама как всегда)
Цитата:
maxsaf:
Да не стройте, можно же горящими очагами греть воду, а пар будет турбины вращать
Да не стройте, можно же горящими очагами греть воду, а пар будет турбины вращать
Ой ну откуда нам столько куатов взять чтобы он всяким русским теткам очаги поджигал?))
Цитата:
maxsaf:
А я не тороплюсь - следующую возможность подожду
А я не тороплюсь - следующую возможность подожду
Ваша бабушка на идише не говорила?)))
Цитата:
Маркс:
Аллен Даллес взломал логин абайки?
Аллен Даллес взломал логин абайки?
Аллен Даллес котрый написал трактат как развить СССР? И потом этот трактат оказался вбросом КГБ?))
Цитата:
Don Julio:
Ему бы в парламент или сенат, а он здесь свой талант похоронил.
Ему бы в парламент или сенат, а он здесь свой талант похоронил.
Точно
Сижу ржу со всяких пиньят
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 13:20
Цитата:
Работать иди токарем мокарем, без тебя умные люди разберутся. Энергии вырабатывается столько, сколько потребляется! Трепло!!!
Don Julio:
Работать иди токарем мокарем, без тебя умные люди разберутся. Энергии вырабатывается столько, сколько потребляется! Трепло!!!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 13:21
Цитата:
Ну мало ли
Могли бы рассказать как ваша мама ещё на целине выучила казахский язык потомучто дружба,мир жувачка))
Цитата:
Пальцем ноги
Видите его?) Цитата:
Нг же иноагент по всем методикам России а к иноагентам у нас отношение спорное
Если этот иноагент против россии то простительно)
maxsaf:
Так это же не вопрос, чтобы отвечать.
Так это же не вопрос, чтобы отвечать.
Ну мало ли
Могли бы рассказать как ваша мама ещё на целине выучила казахский язык потомучто дружба,мир жувачка))
Цитата:
maxsaf:
Чем докажете?
Чем докажете?
Пальцем ноги
Видите его?) Цитата:
maxsaf:
А почему? На газету законы не распространяются? А если это магазин, то распространяются? В чем разница?
А почему? На газету законы не распространяются? А если это магазин, то распространяются? В чем разница?
Нг же иноагент по всем методикам России а к иноагентам у нас отношение спорное
Если этот иноагент против россии то простительно)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 13:24
Интересно а та русская истеричка из Октавы уехала в Россию или до сих пор нам тут строит и лечит при этом?))
А та русская из управления здравоохранения которая жаловалась Симонянке,ей интересно урезали зарплату или повысили как всем?))
Вопросы вопросы
А та русская из управления здравоохранения которая жаловалась Симонянке,ей интересно урезали зарплату или повысили как всем?))
Вопросы вопросы
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 234
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 13:28
Цитата:
Ну я же не знал этого!
Теперь буду знать.
Спасибо за инфу.)))
Цитата:
Опять промашка вышла. Я не знал, извини!
Ты же не сказал, а я в твои задумки как Маршалл проникать не способен.
Кстати что-то маршал ДВА не освещает вопрос за Великий Туран. Ему то все известно. Когда дуче Эрдоган начнёт прибирать к рукам полезные ископаемые турановцев? Слыхал, в Азербайджане уже запущен процесс...
Доктор СИЗШ:
Энергии вырабатывается столько, сколько потребляется!
Энергии вырабатывается столько, сколько потребляется!
Ну я же не знал этого!
Теперь буду знать.
Спасибо за инфу.)))
Цитата:
111:
Для меня это не тайна..
Для меня это не тайна..
Опять промашка вышла. Я не знал, извини!
Ты же не сказал, а я в твои задумки как Маршалл проникать не способен.
Кстати что-то маршал ДВА не освещает вопрос за Великий Туран. Ему то все известно. Когда дуче Эрдоган начнёт прибирать к рукам полезные ископаемые турановцев? Слыхал, в Азербайджане уже запущен процесс...
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