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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
234
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 12:44
#2506
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Цитата:
abaika95:
Канада задумалась увеличить воинский контингент в Украине)

Вот супермен, Канада только задумались, а он силою мысли проник в их мозги и добыл оттуда инфу. От это я понимаю, спец! Суперпуперсуперспец.
:lol:
Цитата:
abaika95:
те кто играют в КС и сталкера к примеру автоматически не могут воевать?

Тут признаюсь был неправ. Это же готовый универсальный солдат. Он и с любого оружия не целясь, и на танке может и на самолетах любых.
Не, беру свои слова обратно!
Тебя к примеру можно сразу маршалом назначить.
Диванных войск и артиллерии.
Цитата:
abaika95:
что я буду рассказывать человеку который в армии не служил и не отличает АК от ВК?)

Это да!
Где уж мне знать, что такое марш-бросок по пересеченке в полной боевой...
Цитата:
abaika95:
Россия агрессор И развал страны уже предрешён Лет 20-30 осталось

20-30!?
Та шож так долго то!?
Или Америка опять пойдет войной на Афганистан и ей будет не до-того!?
)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14212
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 12:44
#2507
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Цитата:
abaika95:
Уже не знают как продвинуть идею строительства АЭС ради китайских майнинговых ферм

Да не стройте, можно же горящими очагами греть воду, а пар будет турбины вращать :lol:

Цитата:
abaika95:
Мааааакс у тебя есть блестящая возможность отдать долг двум родинам

А я не тороплюсь - следующую возможность подожду ;-) :lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1676
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 12:44
#2508
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Цитата:
abaika95:
России надо идти по пути Горбачева начать перестройку и отказаться от всех лишних территорий на которые приходится тратится во вред мегаполисам Кавказ,Туву,Калмыкию,бурятию отделить сразу Иначе они начнут отделятся силовым методом и всеровно там русских уже почти не осталось Башкирии,Якутии и Татарстану дать большие автономные возможности Сибирь и дальний восток выделить в отдельные автономные районы Чтобы невелировать конфликт с Украиной на общих условиях провести референдум в Крыму по отделению его от России и сделать независимой республикой

Аллен Даллес взломал логин абайки?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
234
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 12:50
#2509
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Цитата:
maxsaf:
Он уже украинец, как и Саакашвили. И сало поди хряпает аж за ушами трещит ))

За кадром, пока никто не видит.
Кушать очень хочется...
Цитата:
abaika95:
Кавказ,Туву,Калмыкию,бурятию отделить сразу Иначе они начнут отделятся силовым методом и всеровно там русских уже почти не осталось Башкирии,Якутии и Татарстану дать большие автономные возможности Сибирь и дальний восток выделить в отдельные автономные районы Чтобы невелировать конфликт с Украиной на общих условиях провести референдум в Крыму по отделению его от России и сделать независимой республикой

Эх!
Какое планов громадье сгинет в архивах НГ.
Какой талант здесь зря пропадает на форуме.
Обидно, до слез.
Ему бы в парламент или сенат, а он здесь свой талант похоронил.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14212
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 12:54
#2510
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Цитата:
Доктор СИЗШ:

Сегодня будут ППартбилет забирать ;-) готовьтесь 8-)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
234
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 12:54
#2511
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Цитата:
maxsaf:
Да не стройте, можно же горящими очагами греть воду, а пар будет турбины вращать

Почему, можно ещё газы использовать. Двойная выгода!
Зелёная безотходная энергетика!
2 в одном.
А лишнюю энергию экспортировать. Лет через 5 стать мировым монополистом по экспорту.
Ну если до тех пор очаг не порвется и не приедет в негодность...
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
544
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 13:08
#2512
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Цитата:
maxsaf:

Мечты голубокого карася! Который сам жарится на редакционной сковородке.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14212
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 13:13
#2513
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Цитата:
abaika95:
просто констатация Ответить то вам нечего)

Так это же не вопрос, чтобы отвечать. :-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5702
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 13:16
#2514
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Цитата:
Don Julio:
Открою тебе тайну,

Эту тайну таноми открой..
Для меня это не тайна..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14212
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 13:18
#2515
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Цитата:
abaika95:
Я до сих пор не могу понять что вы хотите знать?/ Не знаю я Казахский? Знаю

Чем докажете? :lol:

Цитата:
abaika95:
но тут нельзя на государственном писать

А почему? На газету законы не распространяются? А если это магазин, то распространяются? В чем разница?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11213
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 13:18
#2516
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Цитата:
Don Julio:
Канада только задумались, а он силою мысли проник в их мозги и добыл оттуда инфу.

Да и со мной ещё все российские пропагандисты такие же телепаты что быстренько везде эту новость раскидали
Цитата:
Don Julio:
Тут признаюсь был неправ. Это же готовый универсальный солдат. Он и с любого оружия не целясь, и на танке может и на самолетах любых. Не, беру свои слова обратно!

Ну судя по признанию боевиков с Донбасса они все в сталкера играли и стали супер профи что танки украинские научились поджигать ты против официальной позиции рос СМИ?)
Цитата:
Don Julio:
Это да! Где уж мне знать, что такое марш-бросок по пересеченке в полной боевой...

Естественно ты же не служил только сериал солдаты смотрел и вот вумничаешь
Откуда тебе знать?
Цитата:
Don Julio:
Или Америка опять пойдет войной на Афганистан и ей будет не до-того!?

А причем тут Америка? Россия развалится сама как всегда)
Цитата:
maxsaf:
Да не стройте, можно же горящими очагами греть воду, а пар будет турбины вращать

Ой ну откуда нам столько куатов взять чтобы он всяким русским теткам очаги поджигал?))
Цитата:
maxsaf:
А я не тороплюсь - следующую возможность подожду

Ваша бабушка на идише не говорила?)))
Цитата:
Маркс:
Аллен Даллес взломал логин абайки?

Аллен Даллес котрый написал трактат как развить СССР? И потом этот трактат оказался вбросом КГБ?))
Цитата:
Don Julio:
Ему бы в парламент или сенат, а он здесь свой талант похоронил.

Точно
Сижу ржу со всяких пиньят
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
544
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 13:20
#2517
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Цитата:
Don Julio:

Работать иди токарем мокарем, без тебя умные люди разберутся. Энергии вырабатывается столько, сколько потребляется! Трепло!!!
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11213
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 13:21
#2518
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Цитата:
maxsaf:
Так это же не вопрос, чтобы отвечать.

Ну мало ли
Могли бы рассказать как ваша мама ещё на целине выучила казахский язык потомучто дружба,мир жувачка))
Цитата:
maxsaf:
Чем докажете?

Пальцем ноги
Видите его?) Цитата:
maxsaf:
А почему? На газету законы не распространяются? А если это магазин, то распространяются? В чем разница?

Нг же иноагент по всем методикам России а к иноагентам у нас отношение спорное
Если этот иноагент против россии то простительно)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11213
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 13:24
#2519
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Интересно а та русская истеричка из Октавы уехала в Россию или до сих пор нам тут строит и лечит при этом?))
А та русская из управления здравоохранения которая жаловалась Симонянке,ей интересно урезали зарплату или повысили как всем?))
Вопросы вопросы
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
234
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 13:28
#2520
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Энергии вырабатывается столько, сколько потребляется!

Ну я же не знал этого!
Теперь буду знать.
Спасибо за инфу.)))
Цитата:
111:
Для меня это не тайна..

Опять промашка вышла. Я не знал, извини!
Ты же не сказал, а я в твои задумки как Маршалл проникать не способен.
Кстати что-то маршал ДВА не освещает вопрос за Великий Туран. Ему то все известно. Когда дуче Эрдоган начнёт прибирать к рукам полезные ископаемые турановцев? Слыхал, в Азербайджане уже запущен процесс...
:-o
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