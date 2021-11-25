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≡ Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42924
Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 12:55
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Депутаты Сената приняли закон, который вводит понятие "мобильные платежи", это мобильные переводы в качестве оплаты товаров и услуг. За них предприниматели теперь будут платить налоги.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
758
Re: Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 12:55
#1
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Только начали платить более менее цивилизованно,так неймётся им ввести этот 1% с переводов! И не надо говорить что ничего не меняется в налогах! Будете вы брать этот %! Когда вы уже нахапаетесь?? Ну опять будем напрягать банки с наличкой и всем остальным колхозом!
Профайл
l
* ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
134
Re: Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 13:23
#2
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А как же банковская тайна? Это личное дело каждого, какие он операции совершает по своей карте. Все эти постановления противоречат самому понятию - банковская тайна. Конечно в определении банковской тайны, есть пункт - о предоставлении сведений гос.органам, по их требованию, но сейчас это больше похоже на превышение полномочий.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2322
Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 13:24
#3
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С какого числа сей закон начинает действовать? "Красный" банк нехило пострадает.

[Исправлено: юля елиссева, 25.11.2021 - 13:25]
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
186
Re: Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 13:50
#4
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Как это грёбаное государство любит считать чужие деньги в чужих карманах, лучше идите посчитайте сколько потратили на покупку вилл и квартир в туманном Альбионе и на афшорах
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