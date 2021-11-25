Re: Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон

Отправлено: - 12:55

Только начали платить более менее цивилизованно,так неймётся им ввести этот 1% с переводов! И не надо говорить что ничего не меняется в налогах! Будете вы брать этот %! Когда вы уже нахапаетесь?? Ну опять будем напрягать банки с наличкой и всем остальным колхозом!