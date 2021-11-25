Отправлено: - 12:44

abaika95:

Канада задумалась увеличить воинский контингент в Украине)

abaika95:

те кто играют в КС и сталкера к примеру автоматически не могут воевать?

abaika95:

что я буду рассказывать человеку который в армии не служил и не отличает АК от ВК?)

abaika95:

Россия агрессор И развал страны уже предрешён Лет 20-30 осталось

Цитата:Вот супермен, Канада только задумались, а он силою мысли проник в их мозги и добыл оттуда инфу. От это я понимаю, спец! Суперпуперсуперспец.Цитата:Тут признаюсь был неправ. Это же готовый универсальный солдат. Он и с любого оружия не целясь, и на танке может и на самолетах любых.Не, беру свои слова обратно!Тебя к примеру можно сразу маршалом назначить.Диванных войск и артиллерии.Цитата:Это да!Где уж мне знать, что такое марш-бросок по пересеченке в полной боевой...Цитата:20-30!?Та шож так долго то!?Или Америка опять пойдет войной на Афганистан и ей будет не до-того!?)))