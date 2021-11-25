Отправлено: - 11:42

abaika95: Россия стягивает войска к границе Украины Говорят в январе война начнется Опять тысячи трупов молодых отпускников по всей России развезут и тайно похоронят

Доктор СИЗШ:

Моя задача была мобилизовать их на работу, обучению горной специальности, не раскисать, нормально держаться в бригаде. Если этот человек был трудолюбивым, и выполняющим нормы выработки с небольшим превышением, я старался нормально подготовить ему

Цитата:Откуда дровишки?Новостное агентство Юнайтед одна бабка сказала?Тыже в армии даже не служил. И от войне судить по контрастрайку или доте, где сидишь в теплом кресле с мышкой наперевес гоняя врагов по экрану. Убили десять раз, ну стало быть пора в теплую постольку баиньки.Кстати Казахстан передал Таджикистану военную технику (перечень и количество не разглашается), вмешавшис таким образом в возможный конфликт с Афганистаном, если таковой может случится.Что скажешь, опытный воин в доту?Цитата:А ещё ты говорил, что вершил ихние судьбы. Решал кому домой с чемоданом денег ехать, а кому в цинке.И в чем была твоя старательная доброта?