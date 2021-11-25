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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11204
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 11:38
#2491
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Майнеры якобы покидают Казахстан им не хватает электроэнергии написало сейчас одно СМИ)))
Господи ну как топорно))
Уже не знают как продвинуть идею строительства АЭС ради китайских майнинговых ферм
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11204
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 11:41
#2492
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Канада задумалась увеличить воинский контингент в Украине)
Мааааакс у тебя есть блестящая возможность отдать долг двум родинам
Исторической и удобной))
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
229
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 11:42
#2493
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Цитата:
abaika95: Россия стягивает войска к границе Украины Говорят в январе война начнется Опять тысячи трупов молодых отпускников по всей России развезут и тайно похоронят

Откуда дровишки?
Новостное агентство Юнайтед одна бабка сказала?
Тыже в армии даже не служил. И от войне судить по контрастрайку или доте, где сидишь в теплом кресле с мышкой наперевес гоняя врагов по экрану. Убили десять раз, ну стало быть пора в теплую постольку баиньки.
Кстати Казахстан передал Таджикистану военную технику (перечень и количество не разглашается), вмешавшис таким образом в возможный конфликт с Афганистаном, если таковой может случится.
Что скажешь, опытный воин в доту?
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Моя задача была мобилизовать их на работу, обучению горной специальности, не раскисать, нормально держаться в бригаде. Если этот человек был трудолюбивым, и выполняющим нормы выработки с небольшим превышением, я старался нормально подготовить ему

А ещё ты говорил, что вершил ихние судьбы. Решал кому домой с чемоданом денег ехать, а кому в цинке.
И в чем была твоя старательная доброта?
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11204
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 11:54
#2494
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
229
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 11:56
#2495
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Цитата:
111:
Хороший программист и тут неплохо получает..

Открою тебе тайну, скажу даже больше чем должен.
Хороший спец везде неплохо получает, в сравнении с не хорошим.
:lol:
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