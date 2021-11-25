Отправлено: - 09:49

Don Julio: Дак и чо ты себя так мучаешь и насилуешь? Тебе обязанность чтоли здесь быть? Али тебя палками силком начальство сюда приставило?

Don Julio: Когда? Когда рак на горе свиснет?

Don Julio: надо 30 комментов к утру наколбасить!

serg kost: Кое-кто из них и бегал с автоматом. Они не только камеру в руках держать умеют

serg kost: Ну в Крыму большинство против Украины всегда было.

111: Как бэ у тебя еще Дон Хулио...

drakon: Интересно, от кого, кто виноват, что абайку - тошнит?...

maxsaf: 117-ый отдельной группой идет. Его ни к тем ни к другим не берут

maxsaf: Да, есть такое) максимально кайфую, когда Абайку троллю

Цитата:Ну да Забыл что-ли что бугор говорил? Или ты команды начальства уже не воспринимаешь?)) Цитата:Нет когда китайцы вместо Америки начнут газеты спонсировать) Цитата:Ну ты как всегда мимо Лишь бы че брякнуть Цитата:Ой ладно Те кто с камерой и с автоматом бегают это так, пропагандисты Цитата:Статистику проводили? Опрос или это так просто оценочное суждение? Тут на форуме наши русские большинством тоже против Казахстана а на улице прижми к стенке гимн на казахском запоют)) Цитата:Не это не поклонник Это давняя тут пиньята для меня) Цитата:От ваших с таноми публичных ужимок Фу как вспомню Цитата:Энто кто?Цитата:Ну тоесть кайфуете вы не часто? Можно сказать никогда? Бедный бедный