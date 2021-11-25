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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 01:08
Цитата:
Слова у меня виза не понимаешь? Совсем рассудка лишился?
elektron:
Слова у меня виза не понимаешь? Совсем рассудка лишился?
(Полноправные пользователи)
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- 27.05.18
- Сообщений:
- 14203
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 01:25
Цитата:
Ждать новую визу? Тоже мне, патриот
[Исправлено: maxsaf, 25.11.2021 - 01:26]
Доктор СИЗШ:
Кончится 3 месячная виза, домой в Костанай поеду.
Кончится 3 месячная виза, домой в Костанай поеду.
Ждать новую визу? Тоже мне, патриот
[Исправлено: maxsaf, 25.11.2021 - 01:26]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 229
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 01:39
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 01:54
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
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- 774
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 03:03
У Доктора ШИЗО знатно бомбануло! У него какой-то диссонанс - то он гордится, что был "дубаком",то начинает нервничать, когда ему напоминают о его не очень-то героическом прошлом.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 04:30
Любую работу можно.по разному выполнять. Люди получившие немалый срок, по житейским проблемам, обычно в полной растерянности и находятся в жестокой депрессии. Коллеги, соседи и родственники подсказывали ему дальнейший алгоритм действий, человек выполнил ихние указания, и получил длительный срок. Таких людей было примерно 40 процентов от сидельцев зоны. Моя задача была мобилизовать их на работу, обучению горной специальности, не раскисать, нормально держаться в бригаде. Если этот человек был трудолюбивым, и выполняющим нормы выработки с небольшим превышением, я старался нормально подготовить ему документы на УДО. Человек досрочно выходил на свободу, и знал, что и на зоне есть нормальные люди. Люди говорили, мне что жаль я не встретился на их пути пораньше! Может он и не заколол бы любовника жены. Например!
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 25.11.2021 - 04:32]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 25.11.2021 - 04:32]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 09:49
Цитата:
Don Julio: Дак и чо ты себя так мучаешь и насилуешь? Тебе обязанность чтоли здесь быть? Али тебя палками силком начальство сюда приставило?Ну да Забыл что-ли что бугор говорил? Или ты команды начальства уже не воспринимаешь?)) Цитата:
Don Julio: Когда? Когда рак на горе свиснет?Нет когда китайцы вместо Америки начнут газеты спонсировать) Цитата:
Don Julio: надо 30 комментов к утру наколбасить!Ну ты как всегда мимо Лишь бы че брякнуть Цитата:
serg kost: Кое-кто из них и бегал с автоматом. Они не только камеру в руках держать умеютОй ладно Те кто с камерой и с автоматом бегают это так, пропагандисты Цитата:
serg kost: Ну в Крыму большинство против Украины всегда было.Статистику проводили? Опрос или это так просто оценочное суждение? Тут на форуме наши русские большинством тоже против Казахстана а на улице прижми к стенке гимн на казахском запоют)) Цитата:
111: Как бэ у тебя еще Дон Хулио...Не это не поклонник Это давняя тут пиньята для меня) Цитата:
drakon: Интересно, от кого, кто виноват, что абайку - тошнит?...От ваших с таноми публичных ужимок Фу как вспомню Цитата:
maxsaf: 117-ый отдельной группой идет. Его ни к тем ни к другим не берутЭнто кто?Цитата:
maxsaf: Да, есть такое) максимально кайфую, когда Абайку троллюНу тоесть кайфуете вы не часто? Можно сказать никогда? Бедный бедный
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 10:01
Цитата:
Не понимаю в чём подкол? Если я скажу И говорил (невнимательный вы наш) что знаю три языка и если тут меня кто-то знает то что из этого? А если я скажу что не знаю ни одного языка и меня тут никто не знает то в этом случае что случится?))
Вообщем у вас как всегдА все как-то не туда)
Цитата:
Как услышу я про Россию и там перед мать надо епа ещё поставить))
Цитата:
Отлично
Как Только ты мне будешь трындеть что хочешь застрелится (что не выполнишь как всегда) от либерды
Буду напоминать тебе про лекарство твое)
maxsaf:
Кайрат бегун открыто говорит, что знает два языка. А Абайка не говорит так. Потому что кто-то да знает его лично)
Кайрат бегун открыто говорит, что знает два языка. А Абайка не говорит так. Потому что кто-то да знает его лично)
Не понимаю в чём подкол? Если я скажу И говорил (невнимательный вы наш) что знаю три языка и если тут меня кто-то знает то что из этого? А если я скажу что не знаю ни одного языка и меня тут никто не знает то в этом случае что случится?))
Вообщем у вас как всегдА все как-то не туда)
Цитата:
Маркс:
Виноват во всем только Путин сам Лишь услышу я про Россию мать Как в родной район сразу тянет рвать
Виноват во всем только Путин сам Лишь услышу я про Россию мать Как в родной район сразу тянет рвать
Как услышу я про Россию и там перед мать надо епа ещё поставить))
Цитата:
Маркс:
А тошнит меня от всего уже Неприятен мне никакой сюжет Чтобы я от вас поскорей ушел Нужно мне вколоть галоперидол
А тошнит меня от всего уже Неприятен мне никакой сюжет Чтобы я от вас поскорей ушел Нужно мне вколоть галоперидол
Отлично
Как Только ты мне будешь трындеть что хочешь застрелится (что не выполнишь как всегда) от либерды
Буду напоминать тебе про лекарство твое)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 10:06
Цитата:
Зато все мы знаем кто ты и зачем ты тут)
Погремуха ушла
Да здравствует новая погремуха
А Ильяс выйдет?
Цитата:
Ваша мама)
Don Julio:
. Я не знаю кто он. Вернее я знаю кто он, и вы знаете, и остальные. Знаю зачем он здесь и вы знаете.
. Я не знаю кто он. Вернее я знаю кто он, и вы знаете, и остальные. Знаю зачем он здесь и вы знаете.
Зато все мы знаем кто ты и зачем ты тут)
Погремуха ушла
Да здравствует новая погремуха
А Ильяс выйдет?
Цитата:
maxsaf:
Я только хочу знать кто хуже по казахски говорит, абайка95 или 111й
Я только хочу знать кто хуже по казахски говорит, абайка95 или 111й
Ваша мама)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1673
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 10:23
Цитата:
Главное, укольчик не забудь поставить.
Цитата:
Спасибо. Я знал, что тебе понравится.
abaika95:
Как услышу я про Россию и там перед мать надо епа ещё поставить))
Как услышу я про Россию и там перед мать надо епа ещё поставить))
Главное, укольчик не забудь поставить.
Цитата:
abaika95:
Отлично
Отлично
Спасибо. Я знал, что тебе понравится.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 610
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 10:28
Цитата:
К примеру, принес человек еду на блокпост, заночевал там, потому что поздно уже. И тут ночное нападение ВСУ.
Взял автомат в руки, отбились вместе. Так и остался воевать до ранения. А вообще всю жизнь разные видео снимает: реклама, свадьбы и прочее.Цитата:
Тут только разжигатели против Казахстана. Например, Куат с компанией. Ну еще пара человек на нашем форуме, их все знают. А русские либо уехали, либо в основном хатаскрайники (кто остался).
[Исправлено: serg kost, 25.11.2021 - 10:53]
abaika95:
Те кто с камерой и с автоматом бегают это так, пропагандисты
Те кто с камерой и с автоматом бегают это так, пропагандисты
К примеру, принес человек еду на блокпост, заночевал там, потому что поздно уже. И тут ночное нападение ВСУ.
Взял автомат в руки, отбились вместе. Так и остался воевать до ранения. А вообще всю жизнь разные видео снимает: реклама, свадьбы и прочее.Цитата:
abaika95:
Тут на форуме наши русские большинством тоже против Казахстана
Тут на форуме наши русские большинством тоже против Казахстана
Тут только разжигатели против Казахстана. Например, Куат с компанией. Ну еще пара человек на нашем форуме, их все знают. А русские либо уехали, либо в основном хатаскрайники (кто остался).
[Исправлено: serg kost, 25.11.2021 - 10:53]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 10:49
В Рф не хватает около миллиона программистов! З/п 120 тыс. р.
Шанс для талантливых!
Шанс для талантливых!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 11:06
Цитата:
Когда писала Вику, знала, что это существо прицепится
Разве он упустит возможность извратить, поизгаляться над самыми простыми вещами?
Ищет где бы ещё ужалить!
[Исправлено: Тимур Гафуров, 25.11.2021 - 11:45]
abaika95:
drakon: Интересно, от кого, кто виноват, что абайку - тошнит?...
От ваших с таноми публичных ужимок
drakon: Интересно, от кого, кто виноват, что абайку - тошнит?...
От ваших с таноми публичных ужимок
Когда писала Вику, знала, что это существо прицепится
Разве он упустит возможность извратить, поизгаляться над самыми простыми вещами?
Ищет где бы ещё ужалить!
[Исправлено: Тимур Гафуров, 25.11.2021 - 11:45]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 11:35
Цитата:
А я тебя уже уколол)
Раз ты ответил)
Цитата:
Естессна
И графоманию иногда почитать не вредно)
Цитата:
Ну так ты журналистов оттуда знаешь или просто боевиков кто был раньше видеосемьщиком?
Цитата:
А Куат и компания уже русские?))
Цитата:
Ну в живую они хатаскрайники
А как на форуме анонимно так герои рубашки рвущие за Рассею)
Цитата:
В РФ вообще много чего не хватает
Ума больше всего
Цитата:
А ты вот сейчас чем занимаешься?))
[Исправлено: Тимур Гафуров, 25.11.2021 - 11:45]
Маркс:
Главное, укольчик не забудь поставить.
Главное, укольчик не забудь поставить.
А я тебя уже уколол)
Раз ты ответил)
Цитата:
Маркс:
Спасибо. Я знал, что тебе понравится.
Спасибо. Я знал, что тебе понравится.
Естессна
И графоманию иногда почитать не вредно)
Цитата:
serg kost:
А вообще всю жизнь разные видео снимает: реклама, свадьбы и прочее
А вообще всю жизнь разные видео снимает: реклама, свадьбы и прочее
Ну так ты журналистов оттуда знаешь или просто боевиков кто был раньше видеосемьщиком?
Цитата:
serg kost:
Тут только разжигатели против Казахстана. Например, Куат с компанией
Тут только разжигатели против Казахстана. Например, Куат с компанией
А Куат и компания уже русские?))
Цитата:
serg kost:
. А русские либо уехали, либо в основном хатаскрайники (кто остался).
. А русские либо уехали, либо в основном хатаскрайники (кто остался).
Ну в живую они хатаскрайники
А как на форуме анонимно так герои рубашки рвущие за Рассею)
Цитата:
таноми52:
В Рф не хватает
В Рф не хватает
В РФ вообще много чего не хватает
Ума больше всего
Цитата:
таноми52:
Разве он упустит возможность извратить, поизгаляться над самыми простыми вещами? Гнилое нутро! Ищет где бы ещё ужалить!
Разве он упустит возможность извратить, поизгаляться над самыми простыми вещами? Гнилое нутро! Ищет где бы ещё ужалить!
А ты вот сейчас чем занимаешься?))
[Исправлено: Тимур Гафуров, 25.11.2021 - 11:45]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5699
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 11:35
Цитата:
Хороший программист и тут неплохо получает..
То же привидение, было 800 тысяч..
У нас пацан, посмотрим, там де на нескольких работах удаленно еще можно пахать..
таноми52:
миллиона программистов
миллиона программистов
Хороший программист и тут неплохо получает..
То же привидение, было 800 тысяч..
У нас пацан, посмотрим, там де на нескольких работах удаленно еще можно пахать..
-
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