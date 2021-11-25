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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
541
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 01:08
#2476
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Цитата:
elektron:

Слова у меня виза не понимаешь? Совсем рассудка лишился?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14203
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 01:25
#2477
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Кончится 3 месячная виза, домой в Костанай поеду.

Ждать новую визу? Тоже мне, патриот 8-) :lol:

[Исправлено: maxsaf, 25.11.2021 - 01:26]
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
229
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 01:39
#2478
Комментарий удален модератором.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
541
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 01:54
#2479
Комментарий удален модератором.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
774
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 03:03
#2480
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У Доктора ШИЗО знатно бомбануло! У него какой-то диссонанс - то он гордится, что был "дубаком",то начинает нервничать, когда ему напоминают о его не очень-то героическом прошлом.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
541
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 04:30
#2481
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Любую работу можно.по разному выполнять. Люди получившие немалый срок, по житейским проблемам, обычно в полной растерянности и находятся в жестокой депрессии. Коллеги, соседи и родственники подсказывали ему дальнейший алгоритм действий, человек выполнил ихние указания, и получил длительный срок. Таких людей было примерно 40 процентов от сидельцев зоны. Моя задача была мобилизовать их на работу, обучению горной специальности, не раскисать, нормально держаться в бригаде. Если этот человек был трудолюбивым, и выполняющим нормы выработки с небольшим превышением, я старался нормально подготовить ему документы на УДО. Человек досрочно выходил на свободу, и знал, что и на зоне есть нормальные люди. Люди говорили, мне что жаль я не встретился на их пути пораньше! Может он и не заколол бы любовника жены. Например!

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 25.11.2021 - 04:32]
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11204
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 09:49
#2482
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Цитата:
Don Julio: Дак и чо ты себя так мучаешь и насилуешь? Тебе обязанность чтоли здесь быть? Али тебя палками силком начальство сюда приставило?
Ну да Забыл что-ли что бугор говорил? Или ты команды начальства уже не воспринимаешь?)) Цитата:
Don Julio: Когда? Когда рак на горе свиснет?
Нет когда китайцы вместо Америки начнут газеты спонсировать) Цитата:
Don Julio: надо 30 комментов к утру наколбасить!
Ну ты как всегда мимо Лишь бы че брякнуть Цитата:
serg kost: Кое-кто из них и бегал с автоматом. Они не только камеру в руках держать умеют
Ой ладно Те кто с камерой и с автоматом бегают это так, пропагандисты Цитата:
serg kost: Ну в Крыму большинство против Украины всегда было.
Статистику проводили? Опрос или это так просто оценочное суждение? Тут на форуме наши русские большинством тоже против Казахстана а на улице прижми к стенке гимн на казахском запоют)) Цитата:
111: Как бэ у тебя еще Дон Хулио...
Не это не поклонник Это давняя тут пиньята для меня) Цитата:
drakon: Интересно, от кого, кто виноват, что абайку - тошнит?...
От ваших с таноми публичных ужимок Фу как вспомню Цитата:
maxsaf: 117-ый отдельной группой идет. Его ни к тем ни к другим не берут
Энто кто?Цитата:
maxsaf: Да, есть такое) максимально кайфую, когда Абайку троллю
Ну тоесть кайфуете вы не часто? Можно сказать никогда? Бедный бедный
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11204
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 10:01
#2483
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Цитата:
maxsaf:
Кайрат бегун открыто говорит, что знает два языка. А Абайка не говорит так. Потому что кто-то да знает его лично)

Не понимаю в чём подкол? Если я скажу И говорил (невнимательный вы наш) что знаю три языка и если тут меня кто-то знает то что из этого? А если я скажу что не знаю ни одного языка и меня тут никто не знает то в этом случае что случится?))
Вообщем у вас как всегдА все как-то не туда)
Цитата:
Маркс:
Виноват во всем только Путин сам Лишь услышу я про Россию мать Как в родной район сразу тянет рвать

Как услышу я про Россию и там перед мать надо епа ещё поставить))
Цитата:
Маркс:
А тошнит меня от всего уже Неприятен мне никакой сюжет Чтобы я от вас поскорей ушел Нужно мне вколоть галоперидол

Отлично
Как Только ты мне будешь трындеть что хочешь застрелится (что не выполнишь как всегда) от либерды
Буду напоминать тебе про лекарство твое)
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11204
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 10:06
#2484
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Цитата:
Don Julio:
. Я не знаю кто он. Вернее я знаю кто он, и вы знаете, и остальные. Знаю зачем он здесь и вы знаете.

Зато все мы знаем кто ты и зачем ты тут)
Погремуха ушла
Да здравствует новая погремуха
А Ильяс выйдет?
Цитата:
maxsaf:
Я только хочу знать кто хуже по казахски говорит, абайка95 или 111й

Ваша мама)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1673
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 10:23
#2485
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Цитата:
abaika95:
Как услышу я про Россию и там перед мать надо епа ещё поставить))

Главное, укольчик не забудь поставить.
Цитата:
abaika95:
Отлично

Спасибо. Я знал, что тебе понравится.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
610
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 10:28
#2486
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Цитата:
abaika95:
Те кто с камерой и с автоматом бегают это так, пропагандисты

К примеру, принес человек еду на блокпост, заночевал там, потому что поздно уже. И тут ночное нападение ВСУ.
Взял автомат в руки, отбились вместе. Так и остался воевать до ранения. А вообще всю жизнь разные видео снимает: реклама, свадьбы и прочее.Цитата:
abaika95:
Тут на форуме наши русские большинством тоже против Казахстана

Тут только разжигатели против Казахстана. Например, Куат с компанией. Ну еще пара человек на нашем форуме, их все знают. А русские либо уехали, либо в основном хатаскрайники (кто остался).

[Исправлено: serg kost, 25.11.2021 - 10:53]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2735
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 10:49
#2487
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В Рф не хватает около миллиона программистов! З/п 120 тыс. р.
Шанс для талантливых!

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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2735
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 11:06
#2488
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Цитата:
abaika95:
drakon: Интересно, от кого, кто виноват, что абайку - тошнит?...

От ваших с таноми публичных ужимок



:lol: Когда писала Вику, знала, что это существо прицепится
Разве он упустит возможность извратить, поизгаляться над самыми простыми вещами?
Ищет где бы ещё ужалить!

[Исправлено: Тимур Гафуров, 25.11.2021 - 11:45]
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11204
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 11:35
#2489
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Цитата:
Маркс:
Главное, укольчик не забудь поставить.

А я тебя уже уколол)
Раз ты ответил)
Цитата:
Маркс:
Спасибо. Я знал, что тебе понравится.

Естессна
И графоманию иногда почитать не вредно)
Цитата:
serg kost:
А вообще всю жизнь разные видео снимает: реклама, свадьбы и прочее

Ну так ты журналистов оттуда знаешь или просто боевиков кто был раньше видеосемьщиком?
Цитата:
serg kost:
Тут только разжигатели против Казахстана. Например, Куат с компанией

А Куат и компания уже русские?))
Цитата:
serg kost:
. А русские либо уехали, либо в основном хатаскрайники (кто остался).

Ну в живую они хатаскрайники
А как на форуме анонимно так герои рубашки рвущие за Рассею)
Цитата:
таноми52:
В Рф не хватает

В РФ вообще много чего не хватает
Ума больше всего
Цитата:
таноми52:
Разве он упустит возможность извратить, поизгаляться над самыми простыми вещами? Гнилое нутро! Ищет где бы ещё ужалить!

А ты вот сейчас чем занимаешься?))

[Исправлено: Тимур Гафуров, 25.11.2021 - 11:45]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5699
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 11:35
#2490
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Цитата:
таноми52:
миллиона программистов

Хороший программист и тут неплохо получает..
То же привидение, было 800 тысяч..
У нас пацан, посмотрим, там де на нескольких работах удаленно еще можно пахать..
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