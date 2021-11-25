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≡ По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться с нехваткой угля
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42922
По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться с нехваткой угля
Отправлено: 25.11.21 - 09:48
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Депутат Мажилиса Ерлан Саиров потребовал от правительства разобраться с ажиотажным спросом и нехваткой угля в регионах. Он заявил, что в ряде областей уголь продают населению по 30 тысяч тенге за тонну, что в несколько раз превышает стоимость у производителей.
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К
§ Копарь
(Пользователи)
Регистрация:
24.11.21
Сообщений:
4
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 25.11.21 - 09:48
#1
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Вот смешной депутат. Цены ему высокие. Опять через призму в ж.смотрит. Проблема не в цепочке из 10 звеньев. А в зарплате сельчан да и вообще рабочего человека в стране. В грамотном развитии той самой социальной сферы( окружности). А окружение у нас нищее. По сравнению конечно. Я ему посоветовал бы рот закрыть. И лупу свою направить правильно.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
105
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 25.11.21 - 10:47
#2
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Ценник в 15500, который был в июле-августе, тоже завышен. Раньше всё валили на доллар, растёт мол, отсюда и рост цен на всё. Сейчас доллар стоит на месте, а цены на уголь, которого нет, в 2 раза выросли. Понятно, что энергоносители по всему миру выросли, но все же в первую очередь необходимо обеспечить своих граждан, граждан республики, а наши кинулись спасать братскую Украину от мороза. У них там и так уже всё отморожено, и реанимация не поможет, тильки в морг. Надо заканчивать с куплей-продажей мелкими артелями и отдавать обеспечение углём населения в государственную монополию.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
839
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 25.11.21 - 11:18
#3
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Очередной популист очнулся. Они конечно переодически поднимают этот вопрос, но толку от этого никакого, угля, как не было, так и нет. Люди уже месяц вынуждены топить печь чем попало, в том числе и кизяком. А проблема здесь такая же, как и с ГСМ, газом. Всё в первую очередь вывозится на экспорт, а "беззубое" правительство не может (точнее не хочет) регулировать цены и внутренний рынок. Они могут только диктовать цены на обучение студентов.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
229
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 25.11.21 - 11:25
#4
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Цитата:
возмутился депутат Саиров, озвучивая запрос на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра.

Ну все депутат свою работу сделал. Даже вдвойне!
И запрос отправил, ещё и возмутился.
Хороший депутат, активный.
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