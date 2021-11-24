Отправлено: - 22:37

yudjin:

не управление, а кино

Цитата:Никогда такого не было, и вот, опять случилось...Наверняка отличная характеристика, блестящий послужной список. Куча поощрений за отличную работу в ПРАВООХРОНИТЕЛЬНЫХ органах!!!!Боролась с преступностью, не жалела времени и сил в этой борьбе. Отличный товарищ, семьянин, активист.Ну кто бы подумал!?