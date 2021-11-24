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≡ «Собирала деньги на день рождения и похороны?» - Дело бывшего замначальника следственного управления ДП рассматривают в суде Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42920
«Собирала деньги на день рождения и похороны?» - Дело бывшего замначальника следственного управления ДП рассматривают в суде Костанае
Отправлено: 24.11.21 - 16:19
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Исходя из контекста допросов, можно предположить, что Айгуль Маманова под разными предлогами собирала с сотрудников деньги на те нужды, на которые бюджетные средства не предусматривались. Часть средств, видимо, присваивала.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7914
Re: «Собирала деньги на день рождения и похороны?» - Дело...
Отправлено: 24.11.21 - 16:19
#1
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Цитата:
«Собирала деньги на день рождения и похороны?»

не управление, а кино
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
226
Re: «Собирала деньги на день рождения и похороны?» - Дело...
Отправлено: 24.11.21 - 22:37
#2
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Цитата:
yudjin:
не управление, а кино

Никогда такого не было, и вот, опять случилось...
Наверняка отличная характеристика, блестящий послужной список. Куча поощрений за отличную работу в ПРАВООХРОНИТЕЛЬНЫХ органах!!!!
Боролась с преступностью, не жалела времени и сил в этой борьбе. Отличный товарищ, семьянин, активист.
Ну кто бы подумал!?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4935
Re: «Собирала деньги на день рождения и похороны?» - Дело...
Отправлено: 25.11.21 - 03:58
#3
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Уже своих судят, что говорить про других? Я же говорю, времена напоминают репрессии НКВД, когда из любого неугодного могут слепить злостного рецидивиста..
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