Отправлено: - 22:09

drakon:

Интересно, от кого, кто виноват,

drakon:

Нужно быть - Уважаемым человеком...

maxsaf:

Абайка не говорит так. Потому что кто-то да знает его лично)

[Исправлено: Don Julio, 24.11.2021 - 22:13]

Цитата:На форуме кто это может быть? Я -точно, нет. Остальные- Макс, Маркс, Серж и прочие, скорее всего врятли. Ты- далеко, док, он по другой специальности. Единственно может, 117? Сели потихонечку, с пивом. А наутро никто ничего не вспомнил.Ну или - Служебный роман(!).Наверно он сегодня уже не ответит. Комментов набрал, сидит, чихнуть боится, чтоб не спровоцировать процесс.Завтра ответит!Цитата:Вопрос вами неправильно понят. Он имел ввиду сколько стоит, вифель костет. Сколько отдал, ферштеен зи?Цитата:Не, Шерлок Холмс, вы наш! Думаю ваша отгадка далекоооо в другой стороне.