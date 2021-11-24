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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 225
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 22:09
Цитата:
На форуме кто это может быть? Я -точно, нет. Остальные- Макс, Маркс, Серж и прочие, скорее всего врятли. Ты- далеко, док, он по другой специальности. Единственно может, 117? Сели потихонечку, с пивом. А наутро никто ничего не вспомнил.
Ну или - Служебный роман(!).
Наверно он сегодня уже не ответит. Комментов набрал, сидит, чихнуть боится, чтоб не спровоцировать процесс.
Завтра ответит!
Цитата:
Вопрос вами неправильно понят. Он имел ввиду сколько стоит, вифель костет. Сколько отдал, ферштеен зи?
Цитата:
Не, Шерлок Холмс, вы наш! Думаю ваша отгадка далекоооо в другой стороне.
[Исправлено: Don Julio, 24.11.2021 - 22:13]
drakon:
Интересно, от кого, кто виноват,
Интересно, от кого, кто виноват,
На форуме кто это может быть? Я -точно, нет. Остальные- Макс, Маркс, Серж и прочие, скорее всего врятли. Ты- далеко, док, он по другой специальности. Единственно может, 117? Сели потихонечку, с пивом. А наутро никто ничего не вспомнил.
Ну или - Служебный роман(!).
Наверно он сегодня уже не ответит. Комментов набрал, сидит, чихнуть боится, чтоб не спровоцировать процесс.
Завтра ответит!
Цитата:
drakon:
Нужно быть - Уважаемым человеком...
Нужно быть - Уважаемым человеком...
Вопрос вами неправильно понят. Он имел ввиду сколько стоит, вифель костет. Сколько отдал, ферштеен зи?
Цитата:
maxsaf:
Абайка не говорит так. Потому что кто-то да знает его лично)
Абайка не говорит так. Потому что кто-то да знает его лично)
Не, Шерлок Холмс, вы наш! Думаю ваша отгадка далекоооо в другой стороне.
[Исправлено: Don Julio, 24.11.2021 - 22:13]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 22:22
Цитата:
Нука, и какой тут правильный ответ?)
Don Julio:
Думаю ваша отгадка далекоооо в другой стороне.
Думаю ваша отгадка далекоооо в другой стороне.
Нука, и какой тут правильный ответ?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 225
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 22:30
Цитата:
Если без нука, то у меня нет его. Я не знаю кто он. Вернее я знаю кто он, и вы знаете, и остальные. Знаю зачем он здесь и вы знаете.
Имени не знаю. А это важно?
Кто он по образованию не знаю, а это вам нужно?
Я знаю его роль здесь, а остальное для меня неважно. Мне это неинтересно.
Вам интересно-спросите. Если дождетесь ответа.
maxsaf:
Нука, и какой тут правильный ответ?)
Нука, и какой тут правильный ответ?)
Если без нука, то у меня нет его. Я не знаю кто он. Вернее я знаю кто он, и вы знаете, и остальные. Знаю зачем он здесь и вы знаете.
Имени не знаю. А это важно?
Кто он по образованию не знаю, а это вам нужно?
Я знаю его роль здесь, а остальное для меня неважно. Мне это неинтересно.
Вам интересно-спросите. Если дождетесь ответа.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 225
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 23:12
Цитата:
Ну что, допился пива по ночам фотографируя свою, и так и эдак на рассвете. Чечевицу надо было регулярно мыть.
Все!
Этот не ты не выходил из профиля, а профиль из тебя уже не выходит!
111:
Странно, не выходил из профиля, уже и на складской и в плазе побывал, и интернета не было, гдавно в другой вай фай входил, приехал домой, так же в профиле...
Странно, не выходил из профиля, уже и на складской и в плазе побывал, и интернета не было, гдавно в другой вай фай входил, приехал домой, так же в профиле...
Ну что, допился пива по ночам фотографируя свою, и так и эдак на рассвете. Чечевицу надо было регулярно мыть.
Все!
Этот не ты не выходил из профиля, а профиль из тебя уже не выходит!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 23:22
Цитата:
Это лишь предположения
Цитата:
Он не ответит
Don Julio:
Знаю зачем он здесь и вы знаете.
Знаю зачем он здесь и вы знаете.
Это лишь предположения
Цитата:
Don Julio:
Вам интересно-спросите. Если дождетесь ответа.
Вам интересно-спросите. Если дождетесь ответа.
Он не ответит
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 225
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 23:30
Цитата:
Это чуть, больше, это факты, упрямые факты.
Цитата:
Да ладно! А вы что мечтаете его лично встретить и набить мо...пристыдить его и направить на путь-истинный!?
Вы ему в личку напишите, а он как честный и интилиггентный вам честно и интилигентна все саабчит.
Вы главное, верьте!
[Исправлено: Don Julio, 24.11.2021 - 23:35]
maxsaf:
Это лишь предположения
Это лишь предположения
Это чуть, больше, это факты, упрямые факты.
Цитата:
maxsaf:
Он не ответит
Он не ответит
Да ладно! А вы что мечтаете его лично встретить и набить мо...пристыдить его и направить на путь-истинный!?
Вы ему в личку напишите, а он как честный и интилиггентный вам честно и интилигентна все саабчит.
Вы главное, верьте!
[Исправлено: Don Julio, 24.11.2021 - 23:35]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 23:46
Цитата:
Я только хочу знать кто хуже по казахски говорит, абайка95 или 111й
Don Julio:
Да ладно! А вы что мечтаете его лично встретить и набить мо...пристыдить его и направить на путь-истинный!?
Да ладно! А вы что мечтаете его лично встретить и набить мо...пристыдить его и направить на путь-истинный!?
Я только хочу знать кто хуже по казахски говорит, абайка95 или 111й
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 00:17
Такой скучный форум получился. Нет удалений, глухонемой алекс в щелку смотрит....хочу увидеть бой скорпионов.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 00:21
Здесь в Бахрейне только 9_20 вечера. Плюс 28 температура.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 00:23
Цитата:
А как же Родина?
Доктор СИЗШ:
Здесь в Бахрейне только 9_20 вечера. Плюс 28 температура.
Здесь в Бахрейне только 9_20 вечера. Плюс 28 температура.
А как же Родина?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 00:31
Цитата:
Кончится 3 месячная виза, домой в Костанай поеду.
maxsaf:
Кончится 3 месячная виза, домой в Костанай поеду.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 00:33
Билеты дорогие изза шаткого курса теньге.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8196
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 00:41
Цитата:
Ну поищите второго и побейтесь. Цитата:
А шо так, своих нехватает? Ну у зятьёв то как грязи, раз яхты и машины дорогие, неужели билет на самолёт не потянут?
Доктор СИЗШ:
хочу увидеть бой скорпионов.
хочу увидеть бой скорпионов.
Ну поищите второго и побейтесь. Цитата:
Доктор СИЗШ:
Билеты дорогие изза шаткого курса теньге.
Билеты дорогие изза шаткого курса теньге.
А шо так, своих нехватает? Ну у зятьёв то как грязи, раз яхты и машины дорогие, неужели билет на самолёт не потянут?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23397
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 00:42
Цитата:
Сегодня, тебя лишат ПП, наверное?...
Доктор СИЗШ:
Нет удалений, глухонемой алекс в щелку смотрит...
Нет удалений, глухонемой алекс в щелку смотрит...
Сегодня, тебя лишат ПП, наверное?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8196
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 00:48
Цитата:
Да прекрасно! И как вам ещё не остопротивело возвращаться туда, где вам всё ненавистно? Такие ужасные воспоминания? Судя по вашим же изречениям.
Доктор СИЗШ:
Здесь в Бахрейне только 9_20 вечера. Плюс 28 температура.
Здесь в Бахрейне только 9_20 вечера. Плюс 28 температура.
Да прекрасно! И как вам ещё не остопротивело возвращаться туда, где вам всё ненавистно? Такие ужасные воспоминания? Судя по вашим же изречениям.
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