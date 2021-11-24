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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
225
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 22:09
#2461
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Цитата:
drakon:
Интересно, от кого, кто виноват,

На форуме кто это может быть? Я -точно, нет. Остальные- Макс, Маркс, Серж и прочие, скорее всего врятли. Ты- далеко, док, он по другой специальности. Единственно может, 117? Сели потихонечку, с пивом. А наутро никто ничего не вспомнил.
Ну или - Служебный роман(!).
Наверно он сегодня уже не ответит. Комментов набрал, сидит, чихнуть боится, чтоб не спровоцировать процесс.
Завтра ответит!
Цитата:
drakon:
Нужно быть - Уважаемым человеком...

Вопрос вами неправильно понят. Он имел ввиду сколько стоит, вифель костет. Сколько отдал, ферштеен зи?
Цитата:
maxsaf:
Абайка не говорит так. Потому что кто-то да знает его лично)

Не, Шерлок Холмс, вы наш! Думаю ваша отгадка далекоооо в другой стороне.
:lol:

[Исправлено: Don Julio, 24.11.2021 - 22:13]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14203
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 22:22
#2462
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Цитата:
Don Julio:
Думаю ваша отгадка далекоооо в другой стороне.

Нука, и какой тут правильный ответ?)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
225
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 22:30
#2463
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Цитата:
maxsaf:
Нука, и какой тут правильный ответ?)

Если без нука, то у меня нет его. Я не знаю кто он. Вернее я знаю кто он, и вы знаете, и остальные. Знаю зачем он здесь и вы знаете.
Имени не знаю. А это важно?
Кто он по образованию не знаю, а это вам нужно?
Я знаю его роль здесь, а остальное для меня неважно. Мне это неинтересно.
Вам интересно-спросите. Если дождетесь ответа.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
225
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 23:12
#2464
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Цитата:
111:
Странно, не выходил из профиля, уже и на складской и в плазе побывал, и интернета не было, гдавно в другой вай фай входил, приехал домой, так же в профиле...

Ну что, допился пива по ночам фотографируя свою, и так и эдак на рассвете. Чечевицу надо было регулярно мыть.
Все!
Этот не ты не выходил из профиля, а профиль из тебя уже не выходит!
:-o
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14203
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 23:22
#2465
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Цитата:
Don Julio:
Знаю зачем он здесь и вы знаете.

Это лишь предположения

Цитата:
Don Julio:
Вам интересно-спросите. Если дождетесь ответа.

Он не ответит
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
225
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 23:30
#2466
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Цитата:
maxsaf:
Это лишь предположения

Это чуть, больше, это факты, упрямые факты.
Цитата:
maxsaf:
Он не ответит

Да ладно! А вы что мечтаете его лично встретить и набить мо...пристыдить его и направить на путь-истинный!?
:lol:
Вы ему в личку напишите, а он как честный и интилиггентный вам честно и интилигентна все саабчит.
Вы главное, верьте!
:lol:

[Исправлено: Don Julio, 24.11.2021 - 23:35]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14203
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 23:46
#2467
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Цитата:
Don Julio:
Да ладно! А вы что мечтаете его лично встретить и набить мо...пристыдить его и направить на путь-истинный!?

Я только хочу знать кто хуже по казахски говорит, абайка95 или 111й :lol:
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
539
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 00:17
#2468
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Такой скучный форум получился. Нет удалений, глухонемой алекс в щелку смотрит....хочу увидеть бой скорпионов.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
539
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 00:21
#2469
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Здесь в Бахрейне только 9_20 вечера. Плюс 28 температура.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14203
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 00:23
#2470
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Здесь в Бахрейне только 9_20 вечера. Плюс 28 температура.

А как же Родина? :-o
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
539
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 00:31
#2471
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Цитата:
maxsaf:

Кончится 3 месячная виза, домой в Костанай поеду.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
539
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 00:33
#2472
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Билеты дорогие изза шаткого курса теньге.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8196
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 00:41
#2473
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
хочу увидеть бой скорпионов.

Ну поищите второго и побейтесь. :lol: Цитата:
Доктор СИЗШ:
Билеты дорогие изза шаткого курса теньге.

А шо так, своих нехватает? Ну у зятьёв то как грязи, раз яхты и машины дорогие, неужели билет на самолёт не потянут? :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23397
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 00:42
#2474
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Нет удалений, глухонемой алекс в щелку смотрит...

Сегодня, тебя лишат ПП, наверное?... :lol: :-P
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8196
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 00:48
#2475
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Здесь в Бахрейне только 9_20 вечера. Плюс 28 температура.

Да прекрасно! И как вам ещё не остопротивело возвращаться туда, где вам всё ненавистно? Такие ужасные воспоминания? Судя по вашим же изречениям. ;-)
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