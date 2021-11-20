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≡ Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42920
Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 20.11.21 - 16:50
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Сегодня зашёл в поликлинику N5, та что на Уральской. Усё чин по чину, крыльцо почищено, при входе бесплатно одеваешь бахилы, стационарная термометрия, и без маски вход запрещен. Стою в бахилах, в зимней куртке, а все маски в осенней, спросил где выдают маски или продают, может закроют глаза на отсутствие маски, я же в бахилах. Послали в продуктовый магазин в доме напротив.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
178
Re: Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 21.11.21 - 17:54
#15
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полностью солидарен с 71422
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
104
Re: Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 21.11.21 - 19:07
#16
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Был 2 дня назад в этой поликлинике. Одел бахилы, зашёл и спросил где можно замерить сатурацию. Отправили в соседнее здание. Снял бахилы, выкинул. Дошёл до соседнего здания, одел бахилы. Зашёл и спросил можно ли здесь замерить сатурацию. Сказали, что здесь не изменяют и отправили в главное здание. Снял бахилы, выкинул. Прошёл 20 метров и снова одел новые бахилы. В чём проблема??? Автору не хотелось расставаться с бахилами?? Экономил деньги поликлиники? А маску надо иметь всегда при себе. Как-то же он доехал в автобусе без маски до поликлиники?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10733
Re: Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 25.11.21 - 00:07
#17
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Сегодня в наше смутное время лучше все таки иметь с собой свою маску и бахилы и антисептик. Те далекие времена из СССР когда мы все пили из одного стакана воду и занимались кексом без резинки закончились. Наступила новая эпоха когда человество умерать стало от простого чиха. Увы
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