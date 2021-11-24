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≡ Министерство сельского хозяйства РК предлагает ограничить...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42920
Министерство сельского хозяйства РК предлагает ограничить...
Отправлено: 24.11.21 - 23:03
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Министерство сельского хозяйства РК предлагает ограничить численность скота в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Поддерживаете ли вы эту норму в законопроекте?
Результаты опроса

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10732
Re: Министерство сельского хозяйства РК предлагает ограничить...
Отправлено: 24.11.21 - 23:03
#1
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Сегодня стало сложно найти нормальное мясо! В России это уже стало практически невозможно. Ну там понятно , свинина уже давно стала химической. Наши то че ? Всем известно что и так мяса мало местного и колбаса и тушенка производится маде ин из импорта .
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