Re: Министерство сельского хозяйства РК предлагает ограничить...

Отправлено: - 23:03

Сегодня стало сложно найти нормальное мясо! В России это уже стало практически невозможно. Ну там понятно , свинина уже давно стала химической. Наши то че ? Всем известно что и так мяса мало местного и колбаса и тушенка производится маде ин из импорта .