Отправлено: - 23:02

В местной газете новость: в республике к 2026 году должно быть посажено 2 миллиарда деревьев. Такую задачу поставил Президент в своем послании народу Казахстана в сентябре 2020 года. В Костанайской области должно быть высажено свыше 160,6 миллиона деревьев на площади около 28,7 гектара.