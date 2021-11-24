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≡ Ёлки-палки, посадим укроп, напишем сосны
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42920
Ёлки-палки, посадим укроп, напишем сосны
Отправлено: 24.11.21 - 23:02
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В местной газете новость: в республике к 2026 году должно быть посажено 2 миллиарда деревьев. Такую задачу поставил Президент в своем послании народу Казахстана в сентябре 2020 года. В Костанайской области должно быть высажено свыше 160,6 миллиона деревьев на площади около 28,7 гектара.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
225
Re: Ёлки-палки, посадим укроп, напишем сосны
Отправлено: 24.11.21 - 23:02
#1
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Скажи что посадили сто миллионов!
Кто проверять будет!?©
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