Отправлено: - 22:58

ACROS:

Если этот диссовет или аким района , будет обращать внимание на всякую х...ю, типа мата на работе - то завтра некому будет рабо

abaika95:

этого алкаша

Цитата:Руководитель обязан знать, где, как к кому и как обращаться, уметь владеть собой, если это руководитель, а не тряпка. Судя по вашим комментариям, вы-руководитель, или хочется на это надеяться.А то, про что вы пишите это другое.Когда в цеху запретили мат,работа стала. Никто не мог понять друг-друга, и что делать...Цитата:А ты откуда знаешь? Вместе калдырите?