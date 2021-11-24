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Сельского акима обвиняют в хамстве в Костанайской области
Сельского акима обвиняют в хамстве в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42920
Сельского акима обвиняют в хамстве в Костанайской области
Отправлено: 24.11.21 - 12:42
В сети появилось видео, где глава села Тимофеевка нецензурно выражается при разговоре с местным жителем. Аким, прославившийся на весь казнет – Асылжан Нсанбаев, глава села Тимофеевка в Костанайской области.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1382
Re: Сельского акима обвиняют в хамстве в Костанайской области
Отправлено: 24.11.21 - 12:42
почему аким разбирается с дебоширами?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 534
Re: Сельского акима обвиняют в хамстве в Костанайской области
Отправлено: 24.11.21 - 13:01
Зачем людям его извинения? Если видел,что его снимают, мог бы прикусить свой поганный язык! На акима района надеется, что замнет это дело!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2250
Сельского акима обвиняют в хамстве в Костанайской области
Отправлено: 24.11.21 - 15:07
Если этот диссовет или аким района , будет обращать внимание на всякую х...ю, типа мата на работе - то завтра некому будет работать акимчиками сёл,и посёлков, а это самое нижнее и одно из самых важных звеньев гос.структур. Это как о работе сантехников, в рассказе В.Винокура.
Государство уже обожглось когда приняли жесткие ограничения по уровню образования этих самых акимчиков: - только высшее и никаких гвоздей: в результате выяснилось что: - элементарно некому работать, да и хороший акимчик - это не всегда с высшим образованием, да и не особо нужен в селе аким с высшим образованием.
Теперь отменили это требование.
[Исправлено: ACROS, 24.11.2021 - 15:15]
Государство уже обожглось когда приняли жесткие ограничения по уровню образования этих самых акимчиков: - только высшее и никаких гвоздей: в результате выяснилось что: - элементарно некому работать, да и хороший акимчик - это не всегда с высшим образованием, да и не особо нужен в селе аким с высшим образованием.
Теперь отменили это требование.
[Исправлено: ACROS, 24.11.2021 - 15:15]
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11195
Re: Сельского акима обвиняют в хамстве в Костанайской области
Отправлено: 24.11.21 - 16:24
Нефиг было помогать матери этого алкаша
Вот сам и поплатился
Теперь любому алкашу скажи пару ласковых за то что он дебоширит,этот же алкаш тебя и подставит
Цифровизация однако)))
Вот сам и поплатился
Теперь любому алкашу скажи пару ласковых за то что он дебоширит,этот же алкаш тебя и подставит
Цифровизация однако)))
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2378
Re: Сельского акима обвиняют в хамстве в Костанайской области
Отправлено: 24.11.21 - 20:14
Что там творится? В п.Тимофеевка оканчивал среднюю школу в 1983 году. Участников конфликта Нсанбаева и Иванова не знаю, возможно пришлые, наши люди добрые были, по пустякам зря материться не будут.
Вспомнил случай, дело было 1981 году весной в мае месяце в этом посёлке Тимофеевка, учился тогда в 8 классе. Как обычно в парке гонял свиней, примерно в 11 часов 40 минут встретил своего одноклассника К. Бектасова. Последний был здоровым, рост примерно 175-180 см, размер ноги 43, на ноги обували кеды. Ничего не предвещало беды, когда мы проходили возле пожарной части, товарищ опрокинул урну с мусором.
Примерно в 12 часов находились в интернате, куда прибыл дядя Вася Сухин и попросил всем мальчикам выйти из помещения на улицу и построиться, тогда он работал в пожарным. Соответственно мы на улице построились, в последующем дядя Вася по рельефным протекторам кед точно установил установил злоумышленника.
Вспомнил случай, дело было 1981 году весной в мае месяце в этом посёлке Тимофеевка, учился тогда в 8 классе. Как обычно в парке гонял свиней, примерно в 11 часов 40 минут встретил своего одноклассника К. Бектасова. Последний был здоровым, рост примерно 175-180 см, размер ноги 43, на ноги обували кеды. Ничего не предвещало беды, когда мы проходили возле пожарной части, товарищ опрокинул урну с мусором.
Примерно в 12 часов находились в интернате, куда прибыл дядя Вася Сухин и попросил всем мальчикам выйти из помещения на улицу и построиться, тогда он работал в пожарным. Соответственно мы на улице построились, в последующем дядя Вася по рельефным протекторам кед точно установил установил злоумышленника.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 225
Re: Сельского акима обвиняют в хамстве в Костанайской области
Отправлено: 24.11.21 - 22:58
Цитата:
Руководитель обязан знать, где, как к кому и как обращаться, уметь владеть собой, если это руководитель, а не тряпка. Судя по вашим комментариям, вы-руководитель, или хочется на это надеяться.
А то, про что вы пишите это другое.
Когда в цеху запретили мат,работа стала. Никто не мог понять друг-друга, и что делать...
Цитата:
А ты откуда знаешь? Вместе калдырите?
ACROS:
Если этот диссовет или аким района , будет обращать внимание на всякую х...ю, типа мата на работе - то завтра некому будет рабо
Если этот диссовет или аким района , будет обращать внимание на всякую х...ю, типа мата на работе - то завтра некому будет рабо
Руководитель обязан знать, где, как к кому и как обращаться, уметь владеть собой, если это руководитель, а не тряпка. Судя по вашим комментариям, вы-руководитель, или хочется на это надеяться.
А то, про что вы пишите это другое.
Когда в цеху запретили мат,работа стала. Никто не мог понять друг-друга, и что делать...
Цитата:
abaika95:
этого алкаша
этого алкаша
А ты откуда знаешь? Вместе калдырите?
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