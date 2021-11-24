На понты в виде павильонов в Дубае и госзаказные ролики со статьями у них всегда бабло найдется, а на соц обеспечение нищего народа - средств нет! Надо запретить все имиджевые понты в виде курултаев, ассамблей и форумов, расходы на латиницу, ПОНТыоны и фанерный Туркестан... сразу деньги найдутся на открытие производств и поддержку обнищавшего за 30 лет мудрой политики незалэжности народа.
ACROS: Наоборот, он же уходит: поочерёдно и постепенно передаёт свои должностя второму Президенту.
Согласно первоисточнику, Депутату Тарановского районного маслихата, заведующей Тобольским детским садом Ирины СЕРОУС, Нурлыкун - это золотой день, самый светлый день. Каждый раз, когда вы, Нурсултан Абишевич, приезжаете к нам, радуется сама природа.
Детская потребительская корзина.. Каждый день киню просит, то есть киндер сюрприз.. На одно это только надо почти 12 тысяч. А игрушки, а витаминки, а мясо, как одно из главного питания для роста.. А одешка...
Всё верно сказано депутатом. С"потолка"взяли цифру 5% инфляции + 2 % на опережение ,в то время как даже лживое Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан говорит о том ,что годовая инфляция сложилась на уровне 8,7% (в декабре 2020 года – 7,5%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 11,4%, непродовольственные товары – на 7,3%, платные услуги – на 6,6%. Всё это на фоне бравурных отчётов областных Акимов об увеличении их должностных окладов практически вдвое! Я сам вчера через egov.kz отправил запрос в Минтруда и соцзащиты по этому вопросу. Скептикам сразу отвечу-мы народ и вправе задавать такие вопросы. Понятно, что ответ будет никакой и подготовит его мелкий клерк и подпишет один из замов. НО-как говорится: "Под лежачий камень коньяк не потечёт.."
111: Детская потребительская корзина.. Каждый день киню просит, то есть киндер сюрприз..
Вот непонятно, почему во взрослую потребительскую корзину не входит спиртное? Все-таки потребителей немало, а оно сейчас тоже постоянно растет в цене по инициативе государства и бьет по карману. Не хлебом же единым жив человек?
Считаем, профильное министерство превратилось в простой собес республиканского масштаба и давно утратило идеологию и понимание собственной миссии в защите населения. Его давно пора переименовать в "Министерство защиты бюджета от населения". Аналогичная бездеятельная ситуация у госоргана сложилась и в сфере труда и защиты трудовых прав казахстанцев", Источник:
На ребёнка до года, на искусственном вскармливании в среднем 40 тысяч ежемесячно уходит. Питание, подгузники, салфетки, присыпки и прочее, без "одешки", и лекарств (в случае чего). Питание, конечно же при необходимости выдают, но почему-то малыши не желают им питаться. Пособие до года 20 тысяч, вот такая арифметика. Завидую министру, которому 50-60 тысяч в месяц на семью хватает...
Хм. Депутаты, ради дешевого самопиара, какой то популярности, известности, инициируют какие-то запросы дают интервью в СМИ, опять же ради саморекламы. Ты депутат, и твоя работа не делать запросы, а добиваться их исполнения. Вот твой результат, вот итоги работы. Тебе за это народ платит деньги, а не за количество запросов которые по факту ничем не заканчиваются кроме ненужного ажиотажа и криков в СМИ. Тот есть, ничем!
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