Прогноз на 5 дней
небольшая облачность-18°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 97% влажность
  • З, 1.9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Собирала деньги на день рождения и похороны?» - Дело бывшего замначальника следственного управления ДП рассматривают в суде Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42920
«Собирала деньги на день рождения и похороны?» - Дело бывшего замначальника следственного управления ДП рассматривают в суде Костанае
Отправлено: 24.11.21 - 16:19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исходя из контекста допросов, можно предположить, что Айгуль Маманова под разными предлогами собирала с сотрудников деньги на те нужды, на которые бюджетные средства не предусматривались. Часть средств, видимо, присваивала.
Читать новость

yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7914
Re: «Собирала деньги на день рождения и похороны?» - Дело...
Отправлено: 24.11.21 - 16:19
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Собирала деньги на день рождения и похороны?»

не управление, а кино
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
225
Re: «Собирала деньги на день рождения и похороны?» - Дело...
Отправлено: 24.11.21 - 22:37
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
не управление, а кино

Никогда такого не было, и вот, опять случилось...
Наверняка отличная характеристика, блестящий послужной список. Куча поощрений за отличную работу в ПРАВООХРОНИТЕЛЬНЫХ органах!!!!
Боролась с преступностью, не жалела времени и сил в этой борьбе. Отличный товарищ, семьянин, активист.
Ну кто бы подумал!?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: drakon, Vit

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS