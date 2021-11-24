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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
534
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 17:43
#2446
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Цитата:
Kairat stayer:

Откуда такие богатства, что бы раздавать людям? Отцу дали 13 лет, за создание сепараторного цеха и раздачу обрата людям. Прокурор усмотрел не выявленный случай хишения колхозных продуктов. 2 голода пережили колхозники с моим отцом. Треть населения поселка умерли во время третьего голода. Новый председатель выявил все батины сенокосы, клочки неучтенной земли, десяток другой неоформленного скота для обедов механизаторов и других надобностей. Когда умер этот человек, люди сказали его родственникам. Увозите его отсюда, что бы и духу здесь не было!
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
609
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 17:53
#2447
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Цитата:
abaika95:
Российская военщина открыто развязала войну прикрывшись парой десятков люмпенов

И я знаю всех этих пару десятков поимённо!
Все видеооператоры и фотографы, в 2014 году жили в Донецкой и Луганской областях. Постоянно общаемся и вживую, и в интернете.
Все поголовно за Россию, кто-то уже переехал в Россию жить.
А что, только те, кого я знаю, против Украины? Остальные всё население против России?
Не сходится по теории вероятности.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
534
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 18:26
#2448
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Цитата:
serg kost:

Во время военных действий на Донбассе, на дизельный завод приехала на заработки группа специалистов из Украйны. Они были за Украйну. Здешние украйнцы стояли горой за Россию. Каждая сторона приводила свои доводы. Я смешил их этим. Брат брата подмял под себя, и землицы и водички прихватил себе. Хорошо, что причиндалы не оторвал брату.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11195
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 19:43
#2449
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Цитата:
serg kost:
И я знаю всех этих пару десятков поимённо! Все видеооператоры и фотографы, в 2014 году жили в Донецкой и Луганской областях. Постоянно общаемся и вживую, и в интернете.

Ну нет
Ни этих люмпенов я имел ввиду
А тех что с автоматами российскими бегали
Цитата:
serg kost:
Все поголовно за Россию, кто-то уже переехал в Россию жить.

Ну процент сепаров конечно большой
У нас тоже кто по богаче уехал в Россию
А кто по беднее сидят тут и гадят
Цитата:
serg kost:
А что, только те, кого я знаю, против Украины? Остальные всё население против России? Не сходится по теории вероятности.

Нет никто не отрицает что как в Крыму так и на Донбассе есть процент тех кто любит Россию и ненавидит Украину
Это называется сепаратизм в ВОВ такие были как раз власовцы
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Они были за Украйну. Здешние украйнцы стояли горой за Россию.

В том и проблема украинской государственности
У них деление даже среди украинцев кто за свою страну а кто за Россию
У русских в России такого нет
Там либо ты за Россию либо враг народа)
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
217
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 19:53
#2450
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Цитата:
abaika95:
Ой меня сейчас стошнит)
Дак и чо ты себя так мучаешь и насилуешь? Тебе обязанность чтоли здесь быть? Али тебя палками силком начальство сюда приставило?
:lol:
Цитата:
abaika95:
Нет скоро китайцы сами тебе расскажут)

Когда? Когда рак на горе свиснет?
Цитата:
abaika95:
Кто видел цЫрк

Тот кто сегодня на форум заходил. Неполноценный пользователь, из штанов выпрыгнул, надо 30 комментов к утру наколбасить! Цирк, да и только!
:lol:
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Брат брата подмял под себя,

Да в Казахстане, тоже вроде врагов не было, покуда сосед соседу начал права качать, пальцы веером гнуть.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23395
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 20:20
#2451
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Цитата:
Don Julio:
надо 30 комментов к утру наколбасить!

Долго ещё, до утра... :lol: ;-)
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
609
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 20:33
#2452
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Цитата:
abaika95:
Ни этих люмпенов я имел ввиду А тех что с автоматами российскими бегали

Кое-кто из них и бегал с автоматом. Они не только камеру в руках держать умеют.Цитата:
abaika95:
как в Крыму так и на Донбассе есть процент тех кто любит Россию

Ну в Крыму большинство против Украины всегда было. Я сам чуть не попал в январе-феврале 2014-го в Крым.
Мне уже местные и санаторий подобрали по моему профилю, и по цене договорились.
Ну а я побоялся, что обратно вовремя не улечу, и отменил поездку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5696
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 20:49
#2453
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Цитата:
abaika95:
Жалко Макс спит Главный мой поклонник

Как бэ у тебя еще Дон Хулио...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5696
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 20:52
#2454
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Странно, не выходил из профиля, уже и на складской и в плазе побывал, и интернета не было, гдавно в другой вай фай входил, приехал домой, так же в профиле...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23395
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 20:53
#2455
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Цитата:
111:
Как бэ у тебя еще Дон Хулио...

Интересно, от кого, кто виноват,
что абайку - тошнит?... :-) :-o
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
534
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 21:36
#2456
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Цитата:
drakon:

У меня к тебе интимный вопрос. Посколько переписка в личке на форуме не приветствуется, задам вопрос в лоб. Что нужно сделать, что бы получить уважаемоего пользователя?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23395
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 21:41
#2457
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
что бы получить уважаемоего пользователя?

Нужно быть - Уважаемым человеком... :lol: :oops:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14198
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 21:52
#2458
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Цитата:
abaika95:
Мда форум как и должно было случиться почти четко поделился по нац признаку на казахов ииии и всех остальных

117-ый отдельной группой идет. Его ни к тем ни к другим не берут :lol:

Цитата:
abaika95:
Макс все также фанатеет по мне

Да, есть такое) максимально кайфую, когда Абайку троллю :lol:

Кстати, я уж было подумал, что Абайка выучил таки язык и ушел отсюда на казахские сми. Видимо не судьба) Кайрат бегун открыто говорит, что знает два языка. А Абайка не говорит так. Потому что кто-то да знает его лично)

[Исправлено: maxsaf, 24.11.2021 - 21:54]
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
534
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 21:54
#2459
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Цитата:
drakon:

Хочешь сказать не иметь врагов на форуме? Я так не смогу)))
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1672
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 21:56
#2460
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Цитата:
abaika95:
Ой меня сейчас стошнит)

Ой, Таноми-сан, не тошни меня,
Не тошни меня, у меня родня
У меня родня, зовут Мариком
У него поел пиццы старенькой

Не тошни меня, ой Таноми-сан
Виноват во всем только Путин сам
Лишь услышу я про Россию мать
Как в родной район сразу тянет рвать

А тошнит меня от всего уже
Неприятен мне никакой сюжет
Чтобы я от вас поскорей ушел
Нужно мне вколоть галоперидол
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