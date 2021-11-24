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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 17:43
Цитата:
Откуда такие богатства, что бы раздавать людям? Отцу дали 13 лет, за создание сепараторного цеха и раздачу обрата людям. Прокурор усмотрел не выявленный случай хишения колхозных продуктов. 2 голода пережили колхозники с моим отцом. Треть населения поселка умерли во время третьего голода. Новый председатель выявил все батины сенокосы, клочки неучтенной земли, десяток другой неоформленного скота для обедов механизаторов и других надобностей. Когда умер этот человек, люди сказали его родственникам. Увозите его отсюда, что бы и духу здесь не было!
Kairat stayer:
Откуда такие богатства, что бы раздавать людям? Отцу дали 13 лет, за создание сепараторного цеха и раздачу обрата людям. Прокурор усмотрел не выявленный случай хишения колхозных продуктов. 2 голода пережили колхозники с моим отцом. Треть населения поселка умерли во время третьего голода. Новый председатель выявил все батины сенокосы, клочки неучтенной земли, десяток другой неоформленного скота для обедов механизаторов и других надобностей. Когда умер этот человек, люди сказали его родственникам. Увозите его отсюда, что бы и духу здесь не было!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 609
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 17:53
Цитата:
И я знаю всех этих пару десятков поимённо!
Все видеооператоры и фотографы, в 2014 году жили в Донецкой и Луганской областях. Постоянно общаемся и вживую, и в интернете.
Все поголовно за Россию, кто-то уже переехал в Россию жить.
А что, только те, кого я знаю, против Украины? Остальные всё население против России?
Не сходится по теории вероятности.
abaika95:
Российская военщина открыто развязала войну прикрывшись парой десятков люмпенов
Российская военщина открыто развязала войну прикрывшись парой десятков люмпенов
И я знаю всех этих пару десятков поимённо!
Все видеооператоры и фотографы, в 2014 году жили в Донецкой и Луганской областях. Постоянно общаемся и вживую, и в интернете.
Все поголовно за Россию, кто-то уже переехал в Россию жить.
А что, только те, кого я знаю, против Украины? Остальные всё население против России?
Не сходится по теории вероятности.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 18:26
Цитата:
Во время военных действий на Донбассе, на дизельный завод приехала на заработки группа специалистов из Украйны. Они были за Украйну. Здешние украйнцы стояли горой за Россию. Каждая сторона приводила свои доводы. Я смешил их этим. Брат брата подмял под себя, и землицы и водички прихватил себе. Хорошо, что причиндалы не оторвал брату.
serg kost:
Во время военных действий на Донбассе, на дизельный завод приехала на заработки группа специалистов из Украйны. Они были за Украйну. Здешние украйнцы стояли горой за Россию. Каждая сторона приводила свои доводы. Я смешил их этим. Брат брата подмял под себя, и землицы и водички прихватил себе. Хорошо, что причиндалы не оторвал брату.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11195
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 19:43
Цитата:
Ну нет
Ни этих люмпенов я имел ввиду
А тех что с автоматами российскими бегали
Цитата:
Ну процент сепаров конечно большой
У нас тоже кто по богаче уехал в Россию
А кто по беднее сидят тут и гадят
Цитата:
Нет никто не отрицает что как в Крыму так и на Донбассе есть процент тех кто любит Россию и ненавидит Украину
Это называется сепаратизм в ВОВ такие были как раз власовцы
Цитата:
В том и проблема украинской государственности
У них деление даже среди украинцев кто за свою страну а кто за Россию
У русских в России такого нет
Там либо ты за Россию либо враг народа)
serg kost:
И я знаю всех этих пару десятков поимённо! Все видеооператоры и фотографы, в 2014 году жили в Донецкой и Луганской областях. Постоянно общаемся и вживую, и в интернете.
И я знаю всех этих пару десятков поимённо! Все видеооператоры и фотографы, в 2014 году жили в Донецкой и Луганской областях. Постоянно общаемся и вживую, и в интернете.
Ну нет
Ни этих люмпенов я имел ввиду
А тех что с автоматами российскими бегали
Цитата:
serg kost:
Все поголовно за Россию, кто-то уже переехал в Россию жить.
Все поголовно за Россию, кто-то уже переехал в Россию жить.
Ну процент сепаров конечно большой
У нас тоже кто по богаче уехал в Россию
А кто по беднее сидят тут и гадят
Цитата:
serg kost:
А что, только те, кого я знаю, против Украины? Остальные всё население против России? Не сходится по теории вероятности.
А что, только те, кого я знаю, против Украины? Остальные всё население против России? Не сходится по теории вероятности.
Нет никто не отрицает что как в Крыму так и на Донбассе есть процент тех кто любит Россию и ненавидит Украину
Это называется сепаратизм в ВОВ такие были как раз власовцы
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Они были за Украйну. Здешние украйнцы стояли горой за Россию.
Они были за Украйну. Здешние украйнцы стояли горой за Россию.
В том и проблема украинской государственности
У них деление даже среди украинцев кто за свою страну а кто за Россию
У русских в России такого нет
Там либо ты за Россию либо враг народа)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 217
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 19:53
Цитата:
Цитата:
Когда? Когда рак на горе свиснет?
Цитата:
Тот кто сегодня на форум заходил. Неполноценный пользователь, из штанов выпрыгнул, надо 30 комментов к утру наколбасить! Цирк, да и только!
Цитата:
Да в Казахстане, тоже вроде врагов не было, покуда сосед соседу начал права качать, пальцы веером гнуть.
abaika95:Дак и чо ты себя так мучаешь и насилуешь? Тебе обязанность чтоли здесь быть? Али тебя палками силком начальство сюда приставило?
Ой меня сейчас стошнит)
Ой меня сейчас стошнит)
Цитата:
abaika95:
Нет скоро китайцы сами тебе расскажут)
Нет скоро китайцы сами тебе расскажут)
Когда? Когда рак на горе свиснет?
Цитата:
abaika95:
Кто видел цЫрк
Кто видел цЫрк
Тот кто сегодня на форум заходил. Неполноценный пользователь, из штанов выпрыгнул, надо 30 комментов к утру наколбасить! Цирк, да и только!
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Брат брата подмял под себя,
Брат брата подмял под себя,
Да в Казахстане, тоже вроде врагов не было, покуда сосед соседу начал права качать, пальцы веером гнуть.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 20:20
Цитата:
Долго ещё, до утра...
Don Julio:
надо 30 комментов к утру наколбасить!
надо 30 комментов к утру наколбасить!
Долго ещё, до утра...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 609
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 20:33
Цитата:
Кое-кто из них и бегал с автоматом. Они не только камеру в руках держать умеют.Цитата:
Ну в Крыму большинство против Украины всегда было. Я сам чуть не попал в январе-феврале 2014-го в Крым.
Мне уже местные и санаторий подобрали по моему профилю, и по цене договорились.
Ну а я побоялся, что обратно вовремя не улечу, и отменил поездку.
abaika95:
Ни этих люмпенов я имел ввиду А тех что с автоматами российскими бегали
Ни этих люмпенов я имел ввиду А тех что с автоматами российскими бегали
Кое-кто из них и бегал с автоматом. Они не только камеру в руках держать умеют.Цитата:
abaika95:
как в Крыму так и на Донбассе есть процент тех кто любит Россию
как в Крыму так и на Донбассе есть процент тех кто любит Россию
Ну в Крыму большинство против Украины всегда было. Я сам чуть не попал в январе-феврале 2014-го в Крым.
Мне уже местные и санаторий подобрали по моему профилю, и по цене договорились.
Ну а я побоялся, что обратно вовремя не улечу, и отменил поездку.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5696
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 20:49
Цитата:
Как бэ у тебя еще Дон Хулио...
abaika95:
Жалко Макс спит Главный мой поклонник
Жалко Макс спит Главный мой поклонник
Как бэ у тебя еще Дон Хулио...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5696
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 20:52
Странно, не выходил из профиля, уже и на складской и в плазе побывал, и интернета не было, гдавно в другой вай фай входил, приехал домой, так же в профиле...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 20:53
Цитата:
Интересно, от кого, кто виноват,
что абайку - тошнит?...
111:
Как бэ у тебя еще Дон Хулио...
Как бэ у тебя еще Дон Хулио...
Интересно, от кого, кто виноват,
что абайку - тошнит?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 21:36
Цитата:
У меня к тебе интимный вопрос. Посколько переписка в личке на форуме не приветствуется, задам вопрос в лоб. Что нужно сделать, что бы получить уважаемоего пользователя?
drakon:
У меня к тебе интимный вопрос. Посколько переписка в личке на форуме не приветствуется, задам вопрос в лоб. Что нужно сделать, что бы получить уважаемоего пользователя?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 21:41
Цитата:
Нужно быть - Уважаемым человеком...
Доктор СИЗШ:
что бы получить уважаемоего пользователя?
что бы получить уважаемоего пользователя?
Нужно быть - Уважаемым человеком...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14198
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 21:52
Цитата:
117-ый отдельной группой идет. Его ни к тем ни к другим не берут
Цитата:
Да, есть такое) максимально кайфую, когда Абайку троллю
Кстати, я уж было подумал, что Абайка выучил таки язык и ушел отсюда на казахские сми. Видимо не судьба) Кайрат бегун открыто говорит, что знает два языка. А Абайка не говорит так. Потому что кто-то да знает его лично)
[Исправлено: maxsaf, 24.11.2021 - 21:54]
abaika95:
Мда форум как и должно было случиться почти четко поделился по нац признаку на казахов ииии и всех остальных
Мда форум как и должно было случиться почти четко поделился по нац признаку на казахов ииии и всех остальных
117-ый отдельной группой идет. Его ни к тем ни к другим не берут
Цитата:
abaika95:
Макс все также фанатеет по мне
Макс все также фанатеет по мне
Да, есть такое) максимально кайфую, когда Абайку троллю
Кстати, я уж было подумал, что Абайка выучил таки язык и ушел отсюда на казахские сми. Видимо не судьба) Кайрат бегун открыто говорит, что знает два языка. А Абайка не говорит так. Потому что кто-то да знает его лично)
[Исправлено: maxsaf, 24.11.2021 - 21:54]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 21:54
Цитата:
Хочешь сказать не иметь врагов на форуме? Я так не смогу)))
drakon:
Хочешь сказать не иметь врагов на форуме? Я так не смогу)))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1672
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 21:56
Цитата:
Ой, Таноми-сан, не тошни меня,
Не тошни меня, у меня родня
У меня родня, зовут Мариком
У него поел пиццы старенькой
Не тошни меня, ой Таноми-сан
Виноват во всем только Путин сам
Лишь услышу я про Россию мать
Как в родной район сразу тянет рвать
А тошнит меня от всего уже
Неприятен мне никакой сюжет
Чтобы я от вас поскорей ушел
Нужно мне вколоть галоперидол
abaika95:
Ой меня сейчас стошнит)
Ой меня сейчас стошнит)
Ой, Таноми-сан, не тошни меня,
Не тошни меня, у меня родня
У меня родня, зовут Мариком
У него поел пиццы старенькой
Не тошни меня, ой Таноми-сан
Виноват во всем только Путин сам
Лишь услышу я про Россию мать
Как в родной район сразу тянет рвать
А тошнит меня от всего уже
Неприятен мне никакой сюжет
Чтобы я от вас поскорей ушел
Нужно мне вколоть галоперидол
-
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