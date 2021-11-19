Отправлено: - 22:54

Георгий ГОВОРОВ: Почем нынче Pfizer?

Я дико извиняюсь, но я таки и не понял, про что статья.И где ответ на вопрос в заголовкеЦитата:Где в статье цена?Помнится пользователь -любитель-боярышника, соврал, что знает цену. Но так и её сказал.Почем вакцина, мне интересно!