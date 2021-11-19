В конце октября руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями КСЭК Минздрава РК Нуршай Азимбаева заявляла республиканским СМИ, что отпуск Pfizer платно не планируется. Но, когда вакцина приехала в страну, планы чиновников резко изменились. Причем никто даже не потрудился обосновать необходимость такого решения. Пообщались в кулуарном междусабойчике и озвучили решение. Читать новость
21 апреля. Все 193 страны Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) поддержали резолюцию с призывом предотвратить спекуляцию на вакцине от коронавируса и обеспечить общедоступность лекарств и защитных средств. ГА ООН.
Таким образом все барымчатники торгующие вакциной подлежат расследованию деятельности и санкциям ООН
— Мы не должны нарушать условия контракта, компания [Pfizer] запретила нам оглашать, — заявил Цой, добавив, что стоимость вакцины «не сильно разнится» с ценой российского препарата «Спутник V», который используется сейчас для массовой вакцинации. Ранее власти страны заявляли, что двухдозовый «Спутник V» обходится в 26 долларов. Сырье поставляется из России на завод в Караганде, контролируемый родственником экс-президента Нурсултана Назарбаева и бывшими высокопоставленными российскими чиновниками. здесь
да, цены нет в статье. в августе ///Как передает Euronews, одна доза Pfizer теперь будет стоить 19,50 евро вместо 15,50, как это было раньше. Таким образом немецко-американская вакцина подорожает примерно на 25%.// 20*500=10000 плюс логистика плюс министры плюс плюс. минимум 20000 получается. для своих.
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