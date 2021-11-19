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≡ Георгий ГОВОРОВ: Почем нынче Pfizer?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42916
Георгий ГОВОРОВ: Почем нынче Pfizer?
Отправлено: 19.11.21 - 22:18
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В конце октября руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями КСЭК Минздрава РК Нуршай Азимбаева заявляла республиканским СМИ, что отпуск Pfizer платно не планируется. Но, когда вакцина приехала в страну, планы чиновников резко изменились. Причем никто даже не потрудился обосновать необходимость такого решения. Пообщались в кулуарном междусабойчике и озвучили решение.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11736
Re: Георгий ГОВОРОВ: Почем нынче Pfizer?
Отправлено: 19.11.21 - 22:18
#1
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21 апреля. Все 193 страны Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) поддержали резолюцию с призывом предотвратить спекуляцию на вакцине от коронавируса и обеспечить общедоступность лекарств и защитных средств.
ГА ООН.

Таким образом все барымчатники торгующие вакциной подлежат расследованию деятельности и санкциям ООН
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
217
Re: Георгий ГОВОРОВ: Почем нынче Pfizer?
Отправлено: 19.11.21 - 22:54
#2
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Я дико извиняюсь, но я таки и не понял, про что статья.
И где ответ на вопрос в заголовке

Цитата:
Георгий ГОВОРОВ: Почем нынче Pfizer?


Где в статье цена?
Помнится пользователь -любитель-боярышника, соврал, что знает цену. Но так и её сказал.
Почем вакцина, мне интересно!
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
99
Георгий ГОВОРОВ: Почем нынче Pfizer?
Отправлено: 19.11.21 - 23:30
#3
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— Мы не должны нарушать условия контракта, компания [Pfizer] запретила нам оглашать, — заявил Цой, добавив, что стоимость вакцины «не сильно разнится» с ценой российского препарата «Спутник V», который используется сейчас для массовой вакцинации. Ранее власти страны заявляли, что двухдозовый «Спутник V» обходится в 26 долларов. Сырье поставляется из России на завод в Караганде, контролируемый родственником экс-президента Нурсултана Назарбаева и бывшими высокопоставленными российскими чиновниками.
здесь

[Исправлено: Alehander, 19.11.2021 - 23:32]
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a
§ alex_60
(Только чтение)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14352
Re: Георгий ГОВОРОВ: Почем нынче Pfizer?
Отправлено: 20.11.21 - 00:08
#4
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да, цены нет в статье.
в августе
///Как передает Euronews, одна доза Pfizer теперь будет стоить 19,50 евро вместо 15,50, как это было раньше. Таким образом немецко-американская вакцина
подорожает примерно на 25%.//
20*500=10000
плюс логистика плюс министры плюс плюс.
минимум 20000 получается.
для своих.
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a
§ alex_60
(Только чтение)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14352
Георгий ГОВОРОВ: Почем нынче Pfizer?
Отправлено: 20.11.21 - 00:09
#5
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одна доза. две. 40000
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
532
Re: Георгий ГОВОРОВ: Почем нынче Pfizer?
Отправлено: 20.11.21 - 05:48
#6
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Цитата:
alex_60:
минимум 20000 получается. для своих.


А для чиновников стран СНГ 100 000 в лёгкую! Потому что у них других вариантов нет. Свой ворованный шмурдяк в мире в не закона!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5696
Re: Георгий ГОВОРОВ: Почем нынче Pfizer?
Отправлено: 20.11.21 - 21:44
#7
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И вакцина на рукаве
Твой порядковый номер на рукаве
Я желаю удачи удачи в бою
Я желаю
Казахстанцам в этой траве
Не подохнуть в этом гумне
Пожелаю удачи
Пожелаю уда-ачи...
-Тихомиров бас гитара давай..
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К
§ Копарь
(Пользователи)
Регистрация:
24.11.21
Сообщений:
2
Re: Георгий ГОВОРОВ: Почем нынче Pfizer?
Отправлено: 24.11.21 - 21:12
#8
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Психологический ход. Не более. Давят на карман. Чтоб последних вакцинировать . А то мол платно, типо оно вам надо.
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