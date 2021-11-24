Отправлено: - 19:43

serg kost:

И я знаю всех этих пару десятков поимённо! Все видеооператоры и фотографы, в 2014 году жили в Донецкой и Луганской областях. Постоянно общаемся и вживую, и в интернете.

serg kost:

Все поголовно за Россию, кто-то уже переехал в Россию жить.

serg kost:

А что, только те, кого я знаю, против Украины? Остальные всё население против России? Не сходится по теории вероятности.

Доктор СИЗШ:

Они были за Украйну. Здешние украйнцы стояли горой за Россию.

Цитата:Ну нетНи этих люмпенов я имел ввидуА тех что с автоматами российскими бегалиЦитата:Ну процент сепаров конечно большойУ нас тоже кто по богаче уехал в РоссиюА кто по беднее сидят тут и гадятЦитата:Нет никто не отрицает что как в Крыму так и на Донбассе есть процент тех кто любит Россию и ненавидит УкраинуЭто называется сепаратизм в ВОВ такие были как раз власовцыЦитата:В том и проблема украинской государственностиУ них деление даже среди украинцев кто за свою страну а кто за РоссиюУ русских в России такого нетТам либо ты за Россию либо враг народа)