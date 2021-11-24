Re: Сельского акима обвиняют в хамстве в Костанайской области

Отправлено: - 20:14

Что там творится? В п.Тимофеевка оканчивал среднюю школу в 1983 году. Участников конфликта Нсанбаева и Иванова не знаю, возможно пришлые, наши люди добрые были, по пустякам зря материться не будут.



Вспомнил случай, дело было 1981 году весной в мае месяце в этом посёлке Тимофеевка, учился тогда в 8 классе. Как обычно в парке гонял свиней, примерно в 11 часов 40 минут встретил своего одноклассника К. Бектасова. Последний был здоровым, рост примерно 175-180 см, размер ноги 43, на ноги обували кеды. Ничего не предвещало беды, когда мы проходили возле пожарной части, товарищ опрокинул урну с мусором.



Примерно в 12 часов находились в интернате, куда прибыл дядя Вася Сухин и попросил всем мальчикам выйти из помещения на улицу и построиться, тогда он работал в пожарным. Соответственно мы на улице построились, в последующем дядя Вася по рельефным протекторам кед точно установил установил злоумышленника.