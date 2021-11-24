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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 163 из 164«1...161162163164»
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 16:47
#2431
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Цитата:
drakon:
Не буду, моя, Золотая...

Ну все
Аппетит испортили до конца дня
Зашёл называеться на форум а тут какое-то..тошнилово
Профайл
abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 16:50
#2432
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Россия стягивает войска к границе Украины
Говорят в январе война начнется
Опять тысячи трупов молодых отпускников по всей России развезут и тайно похоронят
За что называется? За очередной срок Путина
Конец то предрекаем
Второй Нюрнберг в конце будет
Профайл
abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 16:52
#2433
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Жалко Макс спит
Главный мой поклонник
Чепчики в воздух бы бросал от радости
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23392
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 16:54
#2434
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Цитата:
abaika95:
Зашёл называеться на форум а тут какое-то..тошнилово

Иней, у вас, абайка95, тошнилово,
не - вызывает? Поэтому, вы его,
в течение 30 секунд - модерируете?... 8-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23392
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 16:59
#2435
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Цитата:
abaika95:
Вот тошнит опять

Психолог, сходи к проктологу... 8-) :-o :oops:
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2733
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 17:03
#2436
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Цитата:
drakon:
Иней, у вас, абайка95, тошнилово, не - вызывает? Поэтому, вы его, в течение 30 секунд - модерируете?


Наверное, как и Макс, тоже поклонник мелкого!
Профайл
abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 17:03
#2437
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Цитата:
drakon:
Иней, у вас, абайка95, тошнилово, не - вызывает? Поэтому, вы его, в течение 30 секунд - модерируете?...

А что завидно?

Цитата:
drakon:
Психолог, сходи к проктологу...

Ты всегда так поступаешь когда тебя тошнит?))
Я бы открыл тебе маленькую тайну но ладно))
Профайл
abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 17:14
#2438
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Дочитал книгу российского журналиста Ильи Барабанова из газеты коммерсантъ "Украинский дневник" про события на востоке Украины
Ужас
Если раньше ещё были какие-то иллюзии насчёт самовольности выступлений Донбасса против Киева то после прочтения все иллюзию испарились
Российская военщина открыто развязала войну прикрывшись парой десятков люмпенов И маргиналов из Донецка
В лучших традициях Нацисткой Германии напали на страну обусловливая это идеологией защиты какого-то своего националистического мира
Ужас ужас
Профайл
abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 17:15
#2439
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Цитата:
таноми52:
Наверное, как и Макс, тоже поклонник мелкого!

У меня много поклонников
Настолько много что некоторые даже ТЫ))
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
607
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 17:20
#2440
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Цитата:
abaika95: Россия стягивает войска к границе Украины Говорят в январе война начнется
"А кто начнёт воевать, тем отключим газ!" Не, не взлетит войнушка!
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
531
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 17:25
#2441
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
607
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 17:30
#2442
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Нормально в хозяйствах всё было.
И тележка сена или силоса, и бункер зерна стоили одну бутылку водки или самогона.
А если хоть раз откажешься продать, то будешь изгоем всю оставшуюся жизнь.
Поэтому отказников не было.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2616
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 17:36
#2443
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Цитата:
serg kost:
"А кто начнёт воевать, тем отключим газ!"


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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 17:39
#2444
Комментарий проходит проверку.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 17:42
#2445
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