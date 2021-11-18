Отправлено: - 19:25

[Исправлено: Тимур Гафуров, 19.11.2021 - 20:40]

Медведь, пожалуйтса, наступи на голову тем, кто это рисовал ещё раз.Только на этот раз хорошо наступи!Настолько дурная безвкусица, что просто ахтунг!Запретите, пожалуйста, им вообще работать с цветом, чтоб они не изуродовали улицы.Если их архитектурная бездарность пышет формами, то пусть хоть однотонными, чтоб не резать глаз убожественными цветами.Они не умеют с ними работать, и получается ещё более чудовищно.Вот пример подобных зданий в два-три этажа в Дании, где с цветом умеют работать.