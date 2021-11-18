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Бюджет участия. А вы готовы рулить?
Бюджет участия. А вы готовы рулить?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42915
Бюджет участия. А вы готовы рулить?
Отправлено: 18.11.21 - 20:48
Допустимо ли привлекать к распределению бюджета простой народ? Что могут предложить граждане, не имеющие специального экономического или строительного образования, но при этом горячо болеющие душой за любимый город? А если им дать такую возможность, смогут ли они изменить сложившуюся годами систему управления городским бюджетом? Когда-то в КВН прозвучала шутка, ставшая крылатой: «Партия, дай порулить!» Меняется ли что-то, если возможность порулить появляется у простых горожан?
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Читать статью
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2250
Re: Бюджет участия. А вы готовы рулить?
Отправлено: 18.11.21 - 20:48
Никогда кухарка не сможет управлять государством: - для этого ей надо подучиться, но после этого она перестанет быть кухаркой:- она станет гос.чиновником.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4934
Re: Бюджет участия. А вы готовы рулить?
Отправлено: 19.11.21 - 04:42
Отделение казпочты в двадцатом микрорайоне в Рудном сейчас стал обычным продуктовым магазином, у новых владельцев нашлись и средства и руки чтоб отремонтировать сие заведение. Видимо не нашлись ещё новые владельцы отделению почты по пионерская, там мертвая зона, навряд ли кто клюнет. Такая же история и возле универсама, только наоборот, много торговых объектов...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11736
Бюджет участия. А вы готовы рулить?
Отправлено: 19.11.21 - 19:25
Медведь, пожалуйтса, наступи на голову тем, кто это рисовал ещё раз.
https://www.ng.kz/images/library/news_lenta/2021/11/17/n/6/3.jpg
Только на этот раз хорошо наступи!
Настолько дурная безвкусица, что просто ахтунг!
Запретите, пожалуйста, им вообще работать с цветом, чтоб они не изуродовали улицы.
Если их архитектурная бездарность пышет формами, то пусть хоть однотонными, чтоб не резать глаз убожественными цветами.
Они не умеют с ними работать, и получается ещё более чудовищно.
Вот пример подобных зданий в два-три этажа в Дании, где с цветом умеют работать.
https://i.ibb.co/nzx6qQv/kopen.jpg
[Исправлено: Тимур Гафуров, 19.11.2021 - 20:40]
https://www.ng.kz/images/library/news_lenta/2021/11/17/n/6/3.jpg
Только на этот раз хорошо наступи!
Настолько дурная безвкусица, что просто ахтунг!
Запретите, пожалуйста, им вообще работать с цветом, чтоб они не изуродовали улицы.
Если их архитектурная бездарность пышет формами, то пусть хоть однотонными, чтоб не резать глаз убожественными цветами.
Они не умеют с ними работать, и получается ещё более чудовищно.
Вот пример подобных зданий в два-три этажа в Дании, где с цветом умеют работать.
https://i.ibb.co/nzx6qQv/kopen.jpg
[Исправлено: Тимур Гафуров, 19.11.2021 - 20:40]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11736
Бюджет участия. А вы готовы рулить?
Отправлено: 23.11.21 - 01:18
Ещё один пример где работали с цветом и выиграли.
Каталонский город Жирона. До Франции очень близко.
Здесь цвета только кажутся хаосом. Но на самом деле здесь гармония цвета и они перекликаются с флагом города Жирона, который любит большинство населения города.
https://putidorogi-nn.ru/images/stories/evropa/ispaniia/zhirona_2.jpg
[Исправлено: Серый волк, 22.11.2021 - 22:20]
Каталонский город Жирона. До Франции очень близко.
Здесь цвета только кажутся хаосом. Но на самом деле здесь гармония цвета и они перекликаются с флагом города Жирона, который любит большинство населения города.
https://putidorogi-nn.ru/images/stories/evropa/ispaniia/zhirona_2.jpg
[Исправлено: Серый волк, 22.11.2021 - 22:20]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 690
Re: Бюджет участия. А вы готовы рулить?
Отправлено: 24.11.21 - 16:23
А можно подать проект по строительству велополос по городу? Можно прямо по дороге. Поставить столбики, отделяющие от машин. А зимой их убирать, пока снег лежит
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11194
Бюджет участия. А вы готовы рулить?
Отправлено: 24.11.21 - 17:18
Цитата:
Странно
А чтож ты свою Дубну в пример не приводишь?
А ну да там же медведь всем и так по голове пробежался пару раз
Одна набережная чего стоит
Худшая набережная России (официально)
Но серый упорно любит такое архитектурное извращение
Мазохизм?
Серый волк:
Вот пример подобных зданий в два-три этажа в Дании, где с цветом умеют работать.
Вот пример подобных зданий в два-три этажа в Дании, где с цветом умеют работать.
Странно
А чтож ты свою Дубну в пример не приводишь?
А ну да там же медведь всем и так по голове пробежался пару раз
Одна набережная чего стоит
Худшая набережная России (официально)
Но серый упорно любит такое архитектурное извращение
Мазохизм?
-
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