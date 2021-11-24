Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 16:47
Цитата:
Ну все
Аппетит испортили до конца дня
Зашёл называеться на форум а тут какое-то..тошнилово
drakon:
Не буду, моя, Золотая...
Не буду, моя, Золотая...
Ну все
Аппетит испортили до конца дня
Зашёл называеться на форум а тут какое-то..тошнилово
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 16:50
Россия стягивает войска к границе Украины
Говорят в январе война начнется
Опять тысячи трупов молодых отпускников по всей России развезут и тайно похоронят
За что называется? За очередной срок Путина
Конец то предрекаем
Второй Нюрнберг в конце будет
Говорят в январе война начнется
Опять тысячи трупов молодых отпускников по всей России развезут и тайно похоронят
За что называется? За очередной срок Путина
Конец то предрекаем
Второй Нюрнберг в конце будет
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 16:52
Жалко Макс спит
Главный мой поклонник
Чепчики в воздух бы бросал от радости
Главный мой поклонник
Чепчики в воздух бы бросал от радости
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 16:54
Цитата:
Иней, у вас, абайка95, тошнилово,
не - вызывает? Поэтому, вы его,
в течение 30 секунд - модерируете?...
abaika95:
Зашёл называеться на форум а тут какое-то..тошнилово
Зашёл называеться на форум а тут какое-то..тошнилово
Иней, у вас, абайка95, тошнилово,
не - вызывает? Поэтому, вы его,
в течение 30 секунд - модерируете?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 16:59
Цитата:
Психолог, сходи к проктологу...
abaika95:
Вот тошнит опять
Вот тошнит опять
Психолог, сходи к проктологу...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2733
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 17:03
Цитата:
Наверное, как и Макс, тоже поклонник мелкого!
drakon:
Иней, у вас, абайка95, тошнилово, не - вызывает? Поэтому, вы его, в течение 30 секунд - модерируете?
Иней, у вас, абайка95, тошнилово, не - вызывает? Поэтому, вы его, в течение 30 секунд - модерируете?
Наверное, как и Макс, тоже поклонник мелкого!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 17:03
Цитата:
А что завидно?
Цитата:
Ты всегда так поступаешь когда тебя тошнит?))
Я бы открыл тебе маленькую тайну но ладно))
drakon:
Иней, у вас, абайка95, тошнилово, не - вызывает? Поэтому, вы его, в течение 30 секунд - модерируете?...
Иней, у вас, абайка95, тошнилово, не - вызывает? Поэтому, вы его, в течение 30 секунд - модерируете?...
А что завидно?
Цитата:
drakon:
Психолог, сходи к проктологу...
Психолог, сходи к проктологу...
Ты всегда так поступаешь когда тебя тошнит?))
Я бы открыл тебе маленькую тайну но ладно))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 17:14
Дочитал книгу российского журналиста Ильи Барабанова из газеты коммерсантъ "Украинский дневник" про события на востоке Украины
Ужас
Если раньше ещё были какие-то иллюзии насчёт самовольности выступлений Донбасса против Киева то после прочтения все иллюзию испарились
Российская военщина открыто развязала войну прикрывшись парой десятков люмпенов И маргиналов из Донецка
В лучших традициях Нацисткой Германии напали на страну обусловливая это идеологией защиты какого-то своего националистического мира
Ужас ужас
Ужас
Если раньше ещё были какие-то иллюзии насчёт самовольности выступлений Донбасса против Киева то после прочтения все иллюзию испарились
Российская военщина открыто развязала войну прикрывшись парой десятков люмпенов И маргиналов из Донецка
В лучших традициях Нацисткой Германии напали на страну обусловливая это идеологией защиты какого-то своего националистического мира
Ужас ужас
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 17:15
Цитата:
У меня много поклонников
Настолько много что некоторые даже ТЫ))
таноми52:
Наверное, как и Макс, тоже поклонник мелкого!
Наверное, как и Макс, тоже поклонник мелкого!
У меня много поклонников
Настолько много что некоторые даже ТЫ))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 607
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 17:20
Цитата:
abaika95: Россия стягивает войска к границе Украины Говорят в январе война начнется"А кто начнёт воевать, тем отключим газ!" Не, не взлетит войнушка!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 531
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 17:25
Комментарий удален модератором.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 607
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 17:30
Нормально в хозяйствах всё было.
И тележка сена или силоса, и бункер зерна стоили одну бутылку водки или самогона.
А если хоть раз откажешься продать, то будешь изгоем всю оставшуюся жизнь.
Поэтому отказников не было.
И тележка сена или силоса, и бункер зерна стоили одну бутылку водки или самогона.
А если хоть раз откажешься продать, то будешь изгоем всю оставшуюся жизнь.
Поэтому отказников не было.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2616
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 17:36
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 17:39
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 17:42
Комментарий проходит проверку.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 43
|Зарегистрированные пользователи: abaika95, Доктор СИЗШ
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать