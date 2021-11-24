Отправлено: - 12:44

юля елиссева:

народ радуется тому, что якобы зарабатывает получая кэшбек с каждой покупки картой. А фактически сам же его и оплачивает, учитывая какие комиссии дерут банки с продавцов за каждую оплату картой.

[Исправлено: Добринцофф, 24.11.2021 - 12:45]

Цитата:Комисси это ладно,безнал он прозрачный, провел безнал,заплати налог, то есть к комиссии банка прибавьте ещё как минимум 3%.