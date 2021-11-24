Отправлено: - 15:18

Доктор СИЗШ:

и. С удивлением узнал, что у них лругие ценности в жизни. Даже акимовская игра Ногамяч не приветствуется в ихней среде!

Цитата:Да!Это вам не игра туйешешу. Где и ворота и мяч не нужны. Вышли девицы красные, скинули одежку, и давай соревноваться...Уж бы наверное бы она многим понравилась бы. И вопросов лишних никто бы не задавал. Возрождение национальных обычаев...