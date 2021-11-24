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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 161 из 161«1...159160161
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
213
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 15:18
#2401
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
и. С удивлением узнал, что у них лругие ценности в жизни. Даже акимовская игра Ногамяч не приветствуется в ихней среде!

Да!
Это вам не игра туйешешу. Где и ворота и мяч не нужны. Вышли девицы красные, скинули одежку, и давай соревноваться...
:oops:
Уж бы наверное бы она многим понравилась бы. И вопросов лишних никто бы не задавал. Возрождение национальных обычаев...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5694
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 15:20
#2402
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Цитата:
Don Julio:
Марик, сколько в мешке, килограмм 40-50

Примерно 28, 25, это в старых льняных мешках..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5694
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 15:24
#2403
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Ну все, дело сделано, правла при включении не включался, уже и в сервис позвонил, потом как то включился, на кнопке три секунды подержал пальчиком, хотя и мастер установщик включить не мог, крен знает, может брак какой то..

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23387
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 15:28
#2404
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Цитата:
111:
Ну все, дело сделано,

Что то он на боку - висит?... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5694
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 15:30
#2405
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Цитата:
drakon:
Что то он на боку - висит

Да, на бок поставили, как тот стоял.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
529
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 15:42
#2406
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Цитата:
Don Julio:

Дело не в количестве сброшенных во двор отрубей. Придет участковый к брату, увидит полный двор совхозных отрубей. И поедет брат на зону. Хитрая голова сработала, повязав моего брата по рукам и ногам к ихним массовым хищениям отрубей. Везли на мясокомбинат совхозных доходяг. А скотники всю ночь гужевали на фермах, развозя по совхозу, ворованные отруби. Вот такие дела творились в совхозах.

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 24.11.2021 - 15:44]
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
529
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 15:54
#2407
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Цитата:
Don Julio:

Новости в степи развозили дервиши. Казахи их кормили и поили на славу! Не отсюда ли идут легенды о надуманном казахском гостепреиймстве. Один известный драматург написал в Караване. У казаха прошлогодний снег не выпросишь. Если он не увидит для себя выгоду! Может и так? !!!
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
529
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 15:57
#2408
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Живой пример сидит у нас перед глазами. 111й скольких федоровчан домой пригласил и досыта накормил?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23387
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 16:04
#2409
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
У казаха прошлогодний снег не выпросишь.

Не может, такого - быть... :lol: :oops: :-P
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2725
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 16:05
#2410
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Не отсюда ли идут легенды о надуманном казахском гостепреиймстве. Один известный драматург написал в Караване. У казаха прошлогодний снег не выпросишь. Если он не увидит для себя выгоду!


Тоже подозревала, что это легенда. Которую дальше продвинул, внедрил в молодую поросль лидер, повторяя раз за разом в начале независимости, как казахи гостеприимно приняли, выкормили, дали выжить сосланным, репрессированным, перемещённым народам
Назло Сталину!
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2725
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 16:09
#2411
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Ладно, хватит о неприятном.
Послушайте, не напоминает ли эта мелодия "Алжирскую народную" "Возвращайся, я без тебя много дней..."


Из этой песни:
Когда я вижу, как умирает любовь,
Я хочу, как и ты, в слезах
Укрыться ненадолго в темноте,
Чтоб сохранить там в тайне лучший мир.
Для гостей форума :lol:
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