Ну все, дело сделано, правла при включении не включался, уже и в сервис позвонил, потом как то включился, на кнопке три секунды подержал пальчиком, хотя и мастер установщик включить не мог, крен знает, может брак какой то..
Дело не в количестве сброшенных во двор отрубей. Придет участковый к брату, увидит полный двор совхозных отрубей. И поедет брат на зону. Хитрая голова сработала, повязав моего брата по рукам и ногам к ихним массовым хищениям отрубей. Везли на мясокомбинат совхозных доходяг. А скотники всю ночь гужевали на фермах, развозя по совхозу, ворованные отруби. Вот такие дела творились в совхозах.
Новости в степи развозили дервиши. Казахи их кормили и поили на славу! Не отсюда ли идут легенды о надуманном казахском гостепреиймстве. Один известный драматург написал в Караване. У казаха прошлогодний снег не выпросишь. Если он не увидит для себя выгоду! Может и так? !!!
Доктор СИЗШ: Не отсюда ли идут легенды о надуманном казахском гостепреиймстве. Один известный драматург написал в Караване. У казаха прошлогодний снег не выпросишь. Если он не увидит для себя выгоду!
Тоже подозревала, что это легенда. Которую дальше продвинул, внедрил в молодую поросль лидер, повторяя раз за разом в начале независимости, как казахи гостеприимно приняли, выкормили, дали выжить сосланным, репрессированным, перемещённым народам Назло Сталину!
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать