Отправлено: - 14:08

Доктор СИЗШ:

Башкиры не считают братьями татаров и казахов. Даже есть упоминания о взаимных набегах на аулы и деревни!

Цитата:Раньше были взаимные набеги, сейчас не так. На игры кочевников команды выставляют, взаимодействуют, особенно татары и башкиры между республиками и.т.д.