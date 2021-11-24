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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 13:50
Цитата:
Работал в последние годы с молодыми конструкторами. С удивлением узнал, что у них лругие ценности в жизни. Даже акимовская игра Ногамяч не приветствуется в ихней среде! Стало жалко моего знакомого С.Биркле, который один сидит в мороз и в жару на трибунах, описывая "подвиги" придворных игроков.
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 24.11.2021 - 13:52]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 24.11.2021 - 13:54]
Kairat stayer:
Работал в последние годы с молодыми конструкторами. С удивлением узнал, что у них лругие ценности в жизни. Даже акимовская игра Ногамяч не приветствуется в ихней среде! Стало жалко моего знакомого С.Биркле, который один сидит в мороз и в жару на трибунах, описывая "подвиги" придворных игроков.
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 24.11.2021 - 13:52]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 24.11.2021 - 13:54]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 13:55
Цитата:
В ДЮСШ в секциях футбола очень много детей занимаются, скорее всего самое массовое посещение отмечается по сравнению с другими видами спорта.
Доктор СИЗШ:
Даже игра акимовская игра Ногамяч не приветствуется в ихней среде!
Даже игра акимовская игра Ногамяч не приветствуется в ихней среде!
В ДЮСШ в секциях футбола очень много детей занимаются, скорее всего самое массовое посещение отмечается по сравнению с другими видами спорта.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 14:04
У меня в сарае лежит двухтомник от прошлой жены про Башкирию. Башкиры не считают братьями татаров и казахов. Даже есть упоминания о взаимных набегах на аулы и деревни! Пишут про какую то реку. Если конь выдержит под тобой и довезет на свой берег, значит еще поживешь на белом свете. Если нет, то будешь освежован вместе с конем. Такие были дружеские отношения!
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 24.11.2021 - 14:06]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 24.11.2021 - 14:06]
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 14:04
Цитата:
Ну а что по поводу остальных пунктов?
Kairat stayer:
Четвёртый пункт: Казахстан переходит на латиницу и ликвидирует русские названия улиц, посёлков и городов.
Четвёртый пункт: Казахстан переходит на латиницу и ликвидирует русские названия улиц, посёлков и городов.
Ну а что по поводу остальных пунктов?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 14:08
Цитата:
Раньше были взаимные набеги, сейчас не так. На игры кочевников команды выставляют, взаимодействуют, особенно татары и башкиры между республиками и.т.д.
Доктор СИЗШ:
Башкиры не считают братьями татаров и казахов. Даже есть упоминания о взаимных набегах на аулы и деревни!
Башкиры не считают братьями татаров и казахов. Даже есть упоминания о взаимных набегах на аулы и деревни!
Раньше были взаимные набеги, сейчас не так. На игры кочевников команды выставляют, взаимодействуют, особенно татары и башкиры между республиками и.т.д.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 14:16
Цитата:
Просто наслышаны о высоких заработках ногамячей и стремятся получать такие же деньги. Как бы не получилось другое. Придут к власти другие люди, и эти горе игроки будут получать зряплату футболками своих команд. Сколько можно терпеть этих нахлебников, сидящих на шее людей?
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 24.11.2021 - 14:17]
Kairat stayer:
Просто наслышаны о высоких заработках ногамячей и стремятся получать такие же деньги. Как бы не получилось другое. Придут к власти другие люди, и эти горе игроки будут получать зряплату футболками своих команд. Сколько можно терпеть этих нахлебников, сидящих на шее людей?
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 24.11.2021 - 14:17]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 14:23
Цитата:
За второй и четвёртый отметил. За остальные неоднократно обсуждали, первый лаборатории США давно работают, никаких доказательств, что они якобы собирают биоматериал нет и.т.д. Третьи пункт про языковые патрули раздули шумиху, здесь на форуме завсегдатаи сказали, что в частных организациях и предприятиях продавцы должны владеть двумя языками. Тем более я не сторонник этих патрулей, отмечал неоднократно для меня языковой проблемы не существует. Пятый пункт угрозы, также выше отметил, что там проблем с Украиной хватает. Да и Мишанья, самый адекватный россиянин на форуме так же говорил. Если начнутся, не дай Бог крупномасштабные реальные противостояния, а не гибридные, не зависимо с какой стороны первыми, большие проблемы будут, на мой взгляд для обоих сторон.
maxsaf:
Ну а что по поводу остальных пунктов?
Ну а что по поводу остальных пунктов?
За второй и четвёртый отметил. За остальные неоднократно обсуждали, первый лаборатории США давно работают, никаких доказательств, что они якобы собирают биоматериал нет и.т.д. Третьи пункт про языковые патрули раздули шумиху, здесь на форуме завсегдатаи сказали, что в частных организациях и предприятиях продавцы должны владеть двумя языками. Тем более я не сторонник этих патрулей, отмечал неоднократно для меня языковой проблемы не существует. Пятый пункт угрозы, также выше отметил, что там проблем с Украиной хватает. Да и Мишанья, самый адекватный россиянин на форуме так же говорил. Если начнутся, не дай Бог крупномасштабные реальные противостояния, а не гибридные, не зависимо с какой стороны первыми, большие проблемы будут, на мой взгляд для обоих сторон.
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- Сообщений:
- 23385
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 14:25
Цитата:
А я думал, что ты, в сарае, свиней - держишь...
Доктор СИЗШ:
У меня в сарае лежит двухтомник от прошлой жены п
У меня в сарае лежит двухтомник от прошлой жены п
А я думал, что ты, в сарае, свиней - держишь...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 14:27
Цитата:
Имею родню в обоих республиках, не слышал о таких взрывоопасных играх. Их не устраивают, например существующие границы, многие татары живут в Башкирии и наоборот. Батюшку Ленина считают виновным в создании таких границ!
Kairat stayer:
Имею родню в обоих республиках, не слышал о таких взрывоопасных играх. Их не устраивают, например существующие границы, многие татары живут в Башкирии и наоборот. Батюшку Ленина считают виновным в создании таких границ!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 14:31
Цитата:
Отстал от жизни Дракоша. Свиней держали люди, когда можно стырить отруби.Твое поколение ездили на машинах за счет свиней.
drakon:
Отстал от жизни Дракоша. Свиней держали люди, когда можно стырить отруби.Твое поколение ездили на машинах за счет свиней.
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