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≡ Переименовать Минтруда в Министерство защиты бюджета от населения предложил депутат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42914
Переименовать Минтруда в Министерство защиты бюджета от населения предложил депутат
Отправлено: 24.11.21 - 13:18
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Депутат Мажилиса Ерлан Смаилов раскритиковал политику Министерства труда и соцзащиты населения. Он потребовал поднять пособия кратно повышению минимальной заработной платы.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7912
Re: Переименовать Минтруда в Министерство защиты бюджета от...
Отправлено: 24.11.21 - 13:18
#1
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Сытый голодного не разумиет... старо как мир.

Цитата:
ссылается на отсутствие бюджетных средств.

На понты в виде павильонов в Дубае и госзаказные ролики со статьями у них всегда бабло найдется, а на соц обеспечение нищего народа - средств нет!
Надо запретить все имиджевые понты в виде курултаев, ассамблей и форумов, расходы на латиницу, ПОНТыоны и фанерный Туркестан... сразу деньги найдутся на открытие производств и поддержку обнищавшего за 30 лет мудрой политики незалэжности народа.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
160
Re: Переименовать Минтруда в Министерство защиты бюджета от...
Отправлено: 24.11.21 - 13:38
#2
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еще чуть больше 8 лет потерпеть и все, 2030 настанет, все станет хорошо
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Alehander
* Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
99
Переименовать Минтруда в Министерство защиты бюджета от населения предложил депутат
Отправлено: 24.11.21 - 13:58
#3
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Цитата:
lavprof:2030 настанет

Вспомнился анекдот: а что это за программа 2030?
-К этому времени останется 20-30 казахов

[Исправлено: Alehander, 24.11.2021 - 13:58]
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7912
Переименовать Минтруда в Министерство защиты бюджета от населения предложил депутат
Отправлено: 24.11.21 - 14:03
#4
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Цитата:
lavprof:
2030 настанет, все станет хорошо

придет НУРЛЫКУН... полный нурлыкун)
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
920
Re: Переименовать Минтруда в Министерство защиты бюджета от...
Отправлено: 24.11.21 - 14:03
#5
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//Министерство защиты бюджета от населения//
Зачем защищать бюджет от населения, на бюджет кто-то нападает? тут, скорее, защищать население от бюджета, чтобы не сожрал
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