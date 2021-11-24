Отправлено: - 13:18

ссылается на отсутствие бюджетных средств.

Сытый голодного не разумиет... старо как мир.Цитата:На понты в виде павильонов в Дубае и госзаказные ролики со статьями у них всегда бабло найдется, а на соц обеспечение нищего народа - средств нет!Надо запретить все имиджевые понты в виде курултаев, ассамблей и форумов, расходы на латиницу, ПОНТыоны и фанерный Туркестан... сразу деньги найдутся на открытие производств и поддержку обнищавшего за 30 лет мудрой политики незалэжности народа.