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≡ Сельского акима обвиняют в хамстве в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42912
Сельского акима обвиняют в хамстве в Костанайской области
Отправлено: 24.11.21 - 12:42
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В сети появилось видео, где глава села Тимофеевка нецензурно выражается при разговоре с местным жителем. Аким, прославившийся на весь казнет – Асылжан Нсанбаев, глава села Тимофеевка в Костанайской области.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1382
Re: Сельского акима обвиняют в хамстве в Костанайской области
Отправлено: 24.11.21 - 12:42
#1
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почему аким разбирается с дебоширами?
Профайл
Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
518
Re: Сельского акима обвиняют в хамстве в Костанайской области
Отправлено: 24.11.21 - 13:01
#2
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Зачем людям его извинения? Если видел,что его снимают, мог бы прикусить свой поганный язык! На акима района надеется, что замнет это дело!
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