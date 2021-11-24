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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
773
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 12:02
#2371
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Цитата:
Kairat stayer:

Наши братья татары и башкиры тоже строили города, в том числе и Кустанай, где в Костанае улица имени Салавата Юлаева и других представителей?
---
В Самаре и других городах России есть Кустанайские улицы.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
773
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 12:03
#2372
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Цитата:
Kairat stayer:

Наши братья татары и башкиры тоже строили города, в том числе и Кустанай, где в Костанае улица имени Салавата Юлаева и других представителей?
---
А чего ты мне этот вопрос задаёшь, а не ономастам из Администрации?!
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2369
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 12:09
#2373
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Цитата:
Kairat stayer:
Слово мангурт в мировой оборот литературы ввёл Чингиз Айтматов, в романе «Буранный полустанок», взятый в плен человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни.


Калмыки превращали пленных в мангуртов. Возможно некоторые грамотеи не знают как это осуществлялось. Так, голову пленного брили на голо, затем одевали свежую шкуру молодого верблюда или коровы и завязывали. Соответственно руки и ноги связывались, кожа от прямых солнечных лучей стягивалась, невыносимая боль. Кроме того растущие волосы не могли пробить шкуру и обратно как иголки вонзались в голову пленного. В результате человек всё время страдал, центральная нервная система выходила из строя, он не помнил своего имени, прошлого и.т.д. Далее исполнял все указания и приказы своего хозяина.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2369
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 12:11
#2374
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А чего ты мне этот вопрос задаёшь, а не ономастам из Администрации?!


Кому, их наверное уже нет и в живых. Царских и советских ономастов.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
773
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 12:12
#2375
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Цитата:
Kairat stayer:

Вот вам, ура-патриотам, головы и побрили. Умные волосы покинули дурную голову. А новые и не выросли.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2369
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 12:13
#2376
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
В Самаре и других городах России есть Кустанайские улицы.


В Москве тоже есть и тут есть, также наверняка во всех областных центрах, ономасты ранее позаботились.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2369
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 12:15
#2377
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Вот вам, ура-патриотам, головы и побрили. Умные волосы покинули дурную голову. А новые и не выросли.


На личности как всегда не переходите пожалуйста.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2369
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 12:31
#2378
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Цитата:
Kairat stayer:
В большом современном толковом словаре русского языка написано, это кто забыл свое прошлое, отказался от своих национальных обычаев, традиций, ценностей, потерял нравственные ориентиры.


Чтобы отдельные грамотеи граждане не стали мангуртами, под заметкой Ольги Германовны, царствие ей небесное, ещё в 2016 году отмечал, да, более 5 лет прошло, цитирую:

Кайрат стайер: Суть в том, чтобы где бы не находились люди, в любой стране, помнили свои корни, кто мешает или препятствует, пусть другие народы проводят всемирные славянские, корейские, африканские и других народов игры. Хохол озвучил, что пришла европейская культура, однако для европейца который живет в Европе, игра в кокпар не приемлема, где всадники борются за тушу козла, при этом для нас кочевников это возрождение традиции.

Подробнее здесь:
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