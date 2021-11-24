Наши братья татары и башкиры тоже строили города, в том числе и Кустанай, где в Костанае улица имени Салавата Юлаева и других представителей? --- В Самаре и других городах России есть Кустанайские улицы.
Наши братья татары и башкиры тоже строили города, в том числе и Кустанай, где в Костанае улица имени Салавата Юлаева и других представителей? --- А чего ты мне этот вопрос задаёшь, а не ономастам из Администрации?!
Kairat stayer: Слово мангурт в мировой оборот литературы ввёл Чингиз Айтматов, в романе «Буранный полустанок», взятый в плен человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни.
Калмыки превращали пленных в мангуртов. Возможно некоторые грамотеи не знают как это осуществлялось. Так, голову пленного брили на голо, затем одевали свежую шкуру молодого верблюда или коровы и завязывали. Соответственно руки и ноги связывались, кожа от прямых солнечных лучей стягивалась, невыносимая боль. Кроме того растущие волосы не могли пробить шкуру и обратно как иголки вонзались в голову пленного. В результате человек всё время страдал, центральная нервная система выходила из строя, он не помнил своего имени, прошлого и.т.д. Далее исполнял все указания и приказы своего хозяина.
Kairat stayer: В большом современном толковом словаре русского языка написано, это кто забыл свое прошлое, отказался от своих национальных обычаев, традиций, ценностей, потерял нравственные ориентиры.
Чтобы отдельные грамотеи граждане не стали мангуртами, под заметкой Ольги Германовны, царствие ей небесное, ещё в 2016 году отмечал, да, более 5 лет прошло, цитирую:
Кайрат стайер: Суть в том, чтобы где бы не находились люди, в любой стране, помнили свои корни, кто мешает или препятствует, пусть другие народы проводят всемирные славянские, корейские, африканские и других народов игры. Хохол озвучил, что пришла европейская культура, однако для европейца который живет в Европе, игра в кокпар не приемлема, где всадники борются за тушу козла, при этом для нас кочевников это возрождение традиции.
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