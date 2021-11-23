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≡ «Нужно подождать, когда водители вернутся назад» - Причины нарушения интервала и способы устранения этой проблемы озвучили перевозчик и госорган в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42911
«Нужно подождать, когда водители вернутся назад» - Причины нарушения интервала и способы устранения этой проблемы озвучили перевозчик и госорган в Костанае
Отправлено: 23.11.21 - 20:44
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Сегодня, 23 ноября, во время брифинга в городском акимате руководство ТОО «ТТС» и отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная ответили на вопросы журналистов и пояснили, с чем связано нарушение тендерных условий водителями автобусов маршрутов №№ 18,19 и 102.
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
951
Re: «Нужно подождать, когда водители вернутся назад» - Причины...
Отправлено: 23.11.21 - 20:44
#1
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Цитата:
- На первое января 2020 года у нас работало более 100 водителей, на 1 декабря 2021 года осталось 58 водителей, сейчас всего 40, отток большой

Год нужно поправить... до декабря 2021 еще не дожили ;-)
Цитата:
Как отметил сегодня на брифинге исполнительный директор ТОО «Туристтранссервис» Алексей БОЙЧЕНКО, главная причина нарушений - в нехватке водителей. В первую очередь это связано с пандемией коронавируса: автобусы долгое время не выходили на линию, у многих водителей сократился заработок и они были вынуждены искать другую работу.

Странно, недавно писали что водителям автобусов зарплату подняли до 300 000 тенге... И что это маленькая зарплата или кто-то очень хорошо обманывает население о зарплатах водителей автобусов?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5688
Re: «Нужно подождать, когда водители вернутся назад» - Причины...
Отправлено: 23.11.21 - 20:52
#2
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Водятелам профессионалам, конечно же легче в индрайвер уйти и там спокойненько рубить по 15 тысяч тенге в смену и никакой хозяин и противные клиенты за копейки тебе не нужны..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5688
Re: «Нужно подождать, когда водители вернутся назад» - Причины...
Отправлено: 23.11.21 - 20:55
#3
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Если проезд 260 сделают, то любое такси будет не менее 700.
А если еще и межгород и по нескольку заявок сразу, например когда наркошей катаешь, то в водятелы автобусов нормальные не пойдут, будут таксовать..
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
745
Re: «Нужно подождать, когда водители вернутся назад» - Причины...
Отправлено: 23.11.21 - 21:19
#4
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Цитата:
В декабре мы закроем все проблемы. Источник:

Какого года?
в этом неделя осталась.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
210
Re: «Нужно подождать, когда водители вернутся назад» - Причины...
Отправлено: 23.11.21 - 21:32
#5
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Город поделен между перевозчиками согласно договорённости на сферы влияния.
Из года в год одни и те же маршруты выигрывают одни и те же хозяева.
Насколько я могут судить, ТТС, самая неудачливая,и предположу, самая жадная, в оплате водителей. Постоянно испытывающая нехватку водителей.
Ну и соответственно, самая отгребающая во всех СМИ по жалобам пассажиров.
Ну и резюме. Директору не хватает, водителей, садись сам за руль, вози пассажиров. Посади за руль, этого бывшего гаишника, пресс-атташе своего.
Всех кто может водить автобусы.
А поплакатся, пусть, жене в ночнушку поплачет, и если не можешь исполнить обязательства и возить пассажиров, освободи место другим!
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
517
Re: «Нужно подождать, когда водители вернутся назад» - Причины...
Отправлено: 24.11.21 - 00:49
#6
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Цитата:
Don Julio:

Браво! Слышу речь патриота своего города.Давно бы так! Лежал в больнице с водителем автобуса. Согласны работать на таких условиях. Половину выручки водителю ,это примерно 20 тысяч за смену. Другая половину хозяйну за его автобус. Остальное, и субсидии на бензин, резину, и налоги.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14547
Re: «Нужно подождать, когда водители вернутся назад» - Причины...
Отправлено: 24.11.21 - 08:55
#7
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Это проблемы руководства предприятия, но никак не пассажиров. Измени систему оплаты - пусть это будут не проценты, а фиксированная оклад. Естественно, такой на который все согласятся. А привязывать зарплату к пассажиропотоку, который от водителя не зависит - это неправильно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14196
«Нужно подождать, когда водители вернутся назад» - Причины нарушения интервала и способы устранения этой проблемы озвучили перевозчик и госорган в Костанае
Отправлено: 24.11.21 - 09:05
#8
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Цитата:
Victor Yang:
А привязывать зарплату к пассажиропотоку, который от водителя не зависит - это неправильно.

Так ведь и доход предприятия зависит от пассажиропотока, а он в свою очередь зависит от постановлений главного санврача. Эти постановления смело можно считать обстоятельствами непреодолимой силы, то бишь форсмажором. А следовательно исполнение договоров нужно корректировать по ситуации, доп. соглашениями.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
815
Re: «Нужно подождать, когда водители вернутся назад» - Причины...
Отправлено: 24.11.21 - 10:08
#9
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Цитата:
dandiv:
Год нужно поправить..

Исправили, спасибо
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10729
Re: «Нужно подождать, когда водители вернутся назад» - Причины...
Отправлено: 24.11.21 - 11:00
#10
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Не в декабре , не в январе не че не изменится. ТТС это умерающая фирма. Все эти субсидии идут на билет в один конец, в ГДР и на безбедную старость директору. А вся старая гвардия из водителей давно ушла к Брунеру и назад врятли вернется. И автобусы про которые сказано что стоят в доль забора и ждут водителей, тоже чушь. Там уже простая груда металалома стоит которая некогда уже непоедет.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
756
«Нужно подождать, когда водители вернутся назад» - Причины нарушения интервала и способы устранения этой проблемы озвучили перевозчик и госорган в Костанае
Отправлено: 24.11.21 - 11:33
#11
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Конечно,чуда не произойдёт и дальше будет только хуже. А рецепт оч прост. Надо проверить законность продажи автобусных парков частникам,если получится выкупить назад,закупить новые автобусы и начать работать по уму. Но опять же,наше Саке/Маке может всё загубить и оставить всё как было. А будет катастрофа.
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