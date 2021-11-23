«Нужно подождать, когда водители вернутся назад» - Причины нарушения интервала и способы устранения этой проблемы озвучили перевозчик и госорган в Костанае
Отправлено: 23.11.21 - 20:44
Сегодня, 23 ноября, во время брифинга в городском акимате руководство ТОО «ТТС» и отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная ответили на вопросы журналистов и пояснили, с чем связано нарушение тендерных условий водителями автобусов маршрутов №№ 18,19 и 102. Читать новость
- На первое января 2020 года у нас работало более 100 водителей, на 1 декабря 2021 года осталось 58 водителей, сейчас всего 40, отток большой
Год нужно поправить... до декабря 2021 еще не дожили Цитата:
Как отметил сегодня на брифинге исполнительный директор ТОО «Туристтранссервис» Алексей БОЙЧЕНКО, главная причина нарушений - в нехватке водителей. В первую очередь это связано с пандемией коронавируса: автобусы долгое время не выходили на линию, у многих водителей сократился заработок и они были вынуждены искать другую работу.
Странно, недавно писали что водителям автобусов зарплату подняли до 300 000 тенге... И что это маленькая зарплата или кто-то очень хорошо обманывает население о зарплатах водителей автобусов?
Если проезд 260 сделают, то любое такси будет не менее 700. А если еще и межгород и по нескольку заявок сразу, например когда наркошей катаешь, то в водятелы автобусов нормальные не пойдут, будут таксовать..
Город поделен между перевозчиками согласно договорённости на сферы влияния. Из года в год одни и те же маршруты выигрывают одни и те же хозяева. Насколько я могут судить, ТТС, самая неудачливая,и предположу, самая жадная, в оплате водителей. Постоянно испытывающая нехватку водителей. Ну и соответственно, самая отгребающая во всех СМИ по жалобам пассажиров. Ну и резюме. Директору не хватает, водителей, садись сам за руль, вози пассажиров. Посади за руль, этого бывшего гаишника, пресс-атташе своего. Всех кто может водить автобусы. А поплакатся, пусть, жене в ночнушку поплачет, и если не можешь исполнить обязательства и возить пассажиров, освободи место другим!
Браво! Слышу речь патриота своего города.Давно бы так! Лежал в больнице с водителем автобуса. Согласны работать на таких условиях. Половину выручки водителю ,это примерно 20 тысяч за смену. Другая половину хозяйну за его автобус. Остальное, и субсидии на бензин, резину, и налоги.
Это проблемы руководства предприятия, но никак не пассажиров. Измени систему оплаты - пусть это будут не проценты, а фиксированная оклад. Естественно, такой на который все согласятся. А привязывать зарплату к пассажиропотоку, который от водителя не зависит - это неправильно.
Victor Yang: А привязывать зарплату к пассажиропотоку, который от водителя не зависит - это неправильно.
Так ведь и доход предприятия зависит от пассажиропотока, а он в свою очередь зависит от постановлений главного санврача. Эти постановления смело можно считать обстоятельствами непреодолимой силы, то бишь форсмажором. А следовательно исполнение договоров нужно корректировать по ситуации, доп. соглашениями.
Не в декабре , не в январе не че не изменится. ТТС это умерающая фирма. Все эти субсидии идут на билет в один конец, в ГДР и на безбедную старость директору. А вся старая гвардия из водителей давно ушла к Брунеру и назад врятли вернется. И автобусы про которые сказано что стоят в доль забора и ждут водителей, тоже чушь. Там уже простая груда металалома стоит которая некогда уже непоедет.
Конечно,чуда не произойдёт и дальше будет только хуже. А рецепт оч прост. Надо проверить законность продажи автобусных парков частникам,если получится выкупить назад,закупить новые автобусы и начать работать по уму. Но опять же,наше Саке/Маке может всё загубить и оставить всё как было. А будет катастрофа.
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