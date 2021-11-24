Kairat stayer: в комментариях под заметкой шум-гам, балаган устроили...
В заметке отмечено, что Казахстан проводит политику интеграции с Турцией. Это даже способно заблокировать деятельность ОДКБ, например, в Закавказье.
Ранее был Совет тюркских государств, недавно стал Организацией тюркских государств, не думаю, что может заблокировать деятельность ОДКБ в Закавказье, или там возможен конфликт в перспективе.
Тем более ранее года два тому назад министр иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров говорил, что рассмотрят вопрос о вступлении в Совет сотрудничества тюркоязычных государств, если эта организация будет готова принимать государства, где тюркоязычное население есть, но не доминирует. До настоящего времени РФ хочет сотрудничать с ОТГ (организация тюркоязычных государств), полноправными членами не могут быть, только в качестве наблюдателей, как Венгрия в последней недавней встрече. Всего порядка 10 стран хотят обладать статусом наблюдателей кроме РФ, Украина, Монголия, Венгрия и.т.д.
Уже не ваш земляк: А где цитирование самого себя, любимого?! Откуда мы узнаем, что ты говорил об этом ранее, откуда мы узнаем, где нам подробнее прочитать?!Непорядок!
В настоящее время основная проблема у РФ это Украина, санкции до сих пор не снимают, только ужесточают. Тут ура патриоты неоднократно в течение многих лет говорили, что Запад и США не будут помогать им. Я им говорил обратное, что будут помогать и.т.д. Политика Кремля "настамнет", опять же эскалация отмечается с обоих сторон, посмотрим чем закончится.
На днях в Комсомолке вышла заметка - Стрелков предрек уничтожение Донбасса при нападении Украины с Javelin. Он отмечает, что без полномасштабной помощи со стороны России их уничтожать в кратчайшие сроки.
В заметке отмечено, что Казахстан проводит политику интеграции с Турцией. Это даже способно заблокировать деятельность ОДКБ, например, в Закавказье. --- Ты знаешь, здесь собрались люди, которые умеют читать. Не надо пересказывать.
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