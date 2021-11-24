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≡ Доля безналичных платежей в Казахстане выросла до 76,8%
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42911
Доля безналичных платежей в Казахстане выросла до 76,8%
Отправлено: 24.11.21 - 11:20
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С января по сентябрь казахстанцы произвели карточные транзакции на 49,6 трлн тенге. Этот показатель вырос в 2,2 раза в сравнении с прошлым годом. Объём безналичных транзакций в три раза превышает сумму обналичивания.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8284
Re: Доля безналичных платежей в Казахстане выросла до 76,8%
Отправлено: 24.11.21 - 11:20
#1
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Цитата:
"Дальнейшее проникновение безналичных операций будет обусловлено охватом сегментов, традиционно использующих наличный оборот. Кроме того, отметим и обсуждение механизма фискализации карточных/мобильных платежей, планируемое внедрение цифрового тенге, а также всеобщего декларирования доходов.

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Забыли дописать в конце самое главное,чем больше безнала -тем выше цены.
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