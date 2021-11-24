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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 158 из 158«1...156157158
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14196
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 08:38
#2356
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Вот Гога и Макс, который день изгаляются про неправильную челюсть

Это ваш кумир придумал, не мы. И про собаку, которая понимает, а сказать ничего не может - тоже он так говорит.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2723
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 09:49
#2357
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Вот, на Дзене было.


В точку!
Вот ещё
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
210
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 10:21
#2358
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Цитата:
Доктор СИЗШ: Я сильно хохоталь, когда увидел метания двух скорпионов в стеклянной банке.



Цитата:
maxsaf:
собаку, которая понимает, а сказать ничего не может - тоже он так говорит.

У моего соседа есть козёл. Он все понимает, но ссска, жрет помидоры на моих грядках!
:-o
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2361
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 11:05
#2359
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Цитата:
maxsaf:
Абайка же адрес мой пробил, в гугле дом мой нашел. Наверное уже где-то рядом, на попутках ко мне добирается


Не думаю, он говорил кандидатскую диссертацию будет защищать, якобы в общении с иностранцами собрал материала на докторскую.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2361
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 11:09
#2360
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Вот, на Дзене было. Интересно, что записные патриоты думают об этом?


Так там кумысно-боярышниковые ура патриоты, в комментариях под заметкой шум-гам, балаган устроили, гавкаются как здесь, отдельные ток-шоу всякие пересмотрели, которые почти круглосуточно транслируют.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
770
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 11:14
#2361
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Цитата:
Kairat stayer:

Не думаю
---
Мы это поняли.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
770
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 11:18
#2362
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Цитата:
Kairat stayer:

А где цитирование самого себя, любимого?! Откуда мы узнаем, что ты говорил об этом ранее, откуда мы узнаем, где нам подробнее прочитать?!Непорядок!
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
604
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 11:21
#2363
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Цитата:
Kairat stayer: он говорил кандидатскую диссертацию будет защищать

Он много чего говорил...
И что он психолог-самоучка.
Может, нужно мозги включать иногда?
Самоучка, и сразу кандидатская?! Ну-ну...
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2361
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 11:23
#2364
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Цитата:
Kairat stayer:
в комментариях под заметкой шум-гам, балаган устроили...


В заметке отмечено, что Казахстан проводит политику интеграции с Турцией. Это даже способно заблокировать деятельность ОДКБ, например, в Закавказье.

Ранее был Совет тюркских государств, недавно стал Организацией тюркских государств, не думаю, что может заблокировать деятельность ОДКБ в Закавказье, или там возможен конфликт в перспективе.

Тем более ранее года два тому назад министр иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров говорил, что рассмотрят вопрос о вступлении в Совет сотрудничества тюркоязычных государств, если эта организация будет готова принимать государства, где тюркоязычное население есть, но не доминирует. До настоящего времени РФ хочет сотрудничать с ОТГ (организация тюркоязычных государств), полноправными членами не могут быть, только в качестве наблюдателей, как Венгрия в последней недавней встрече. Всего порядка 10 стран хотят обладать статусом наблюдателей кроме РФ, Украина, Монголия, Венгрия и.т.д.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2361
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 11:32
#2365
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А где цитирование самого себя, любимого?! Откуда мы узнаем, что ты говорил об этом ранее, откуда мы узнаем, где нам подробнее прочитать?!Непорядок!


В настоящее время основная проблема у РФ это Украина, санкции до сих пор не снимают, только ужесточают. Тут ура патриоты неоднократно в течение многих лет говорили, что Запад и США не будут помогать им. Я им говорил обратное, что будут помогать и.т.д. Политика Кремля "настамнет", опять же эскалация отмечается с обоих сторон, посмотрим чем закончится.

На днях в Комсомолке вышла заметка - Стрелков предрек уничтожение Донбасса при нападении Украины с Javelin. Он отмечает, что без полномасштабной помощи со стороны России их уничтожать в кратчайшие сроки.

Подробнее здесь:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
770
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 11:32
#2366
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Цитата:
Kairat stayer:

В заметке отмечено, что Казахстан проводит политику интеграции с Турцией. Это даже способно заблокировать деятельность ОДКБ, например, в Закавказье.
---
Ты знаешь, здесь собрались люди, которые умеют читать. Не надо пересказывать.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
770
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 11:33
#2367
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Цитата:
Kairat stayer:

Подробнее здесь:
--- :lol: 8-) :-P
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