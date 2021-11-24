Отправлено: - 10:21

Доктор СИЗШ: Я сильно хохоталь, когда увидел метания двух скорпионов в стеклянной банке.





maxsaf:

собаку, которая понимает, а сказать ничего не может - тоже он так говорит.

Цитата:Цитата:У моего соседа есть козёл. Он все понимает, но ссска, жрет помидоры на моих грядках!