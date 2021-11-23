Отправлено: - 20:44

- На первое января 2020 года у нас работало более 100 водителей, на 1 декабря 2021 года осталось 58 водителей, сейчас всего 40, отток большой

Как отметил сегодня на брифинге исполнительный директор ТОО «Туристтранссервис» Алексей БОЙЧЕНКО, главная причина нарушений - в нехватке водителей. В первую очередь это связано с пандемией коронавируса: автобусы долгое время не выходили на линию, у многих водителей сократился заработок и они были вынуждены искать другую работу.

Цитата:Год нужно поправить... до декабря 2021 еще не дожилиЦитата:Странно, недавно писали что водителям автобусов зарплату подняли до 300 000 тенге... И что это маленькая зарплата или кто-то очень хорошо обманывает население о зарплатах водителей автобусов?