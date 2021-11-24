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По итогам Всероссийской переписи обнаружено 800 тысяч кубаноидов 22 ноября 2021, В России зарегистрирована новая общность людей с культурно-этническими особенностями - кубаноиды. Их численность составляет 800 тысяч человек и более 90% из них проживает на территории Краснодарского края. Об этом свидетельствуют результаты Всероссийской переписи населения. «Большинство кубаноидов имеют чёткую географическую привязанность к южным регионам страны, отдельные представители переселились в другие регионы страны, в частности, в Москву, но им удалось сохранить свои поведенческие особенности», - прокомментировал результаты исследования глава Росстата Павел Малков. По его словам, этой группе лиц присуща повышенная импульсивность, а также психические отклонения во время управлением транспортным средством. Также специалист отметил, что представителями новой общности являются представители разных этносов и языковых групп. «Среди кубаноидов основную массу составляют славяне - русские, украинцы, грузины, но есть и представители Кавказа, и даже армяне и азербайджанцы», - отметил Малков. По итогам переписи кубаноиды стали 221-м народом, проживающими на территории РФ. В местах компактного проживания этноса их язык может получить статус регионального----- Придется язык учитьОт чего уехал , к тому и приехал!!