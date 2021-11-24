Сейчас подбил чеки, которые были, лотерейки из астыкжана и немного смайла, с третьего числа на продукты ушло примерно 173 тысячи, не считая мяса с ярмарки на 70 тысяч.. Поведу поподробней теперь И это без пивка и рыбы.. Не в 60 даже экономя не укладусь пока..
По итогам Всероссийской переписи обнаружено 800 тысяч кубаноидов 22 ноября 2021, В России зарегистрирована новая общность людей с культурно-этническими особенностями - кубаноиды. Их численность составляет 800 тысяч человек и более 90% из них проживает на территории Краснодарского края. Об этом свидетельствуют результаты Всероссийской переписи населения. «Большинство кубаноидов имеют чёткую географическую привязанность к южным регионам страны, отдельные представители переселились в другие регионы страны, в частности, в Москву, но им удалось сохранить свои поведенческие особенности», - прокомментировал результаты исследования глава Росстата Павел Малков. По его словам, этой группе лиц присуща повышенная импульсивность, а также психические отклонения во время управлением транспортным средством. Также специалист отметил, что представителями новой общности являются представители разных этносов и языковых групп. «Среди кубаноидов основную массу составляют славяне - русские, украинцы, грузины, но есть и представители Кавказа, и даже армяне и азербайджанцы», - отметил Малков. По итогам переписи кубаноиды стали 221-м народом, проживающими на территории РФ. В местах компактного проживания этноса их язык может получить статус регионального----- Придется язык учить От чего уехал , к тому и приехал!!
Вот Гога и Макс, который день изгаляются про неправильную челюсть. Расскажу поучительный коммент. В годы войны группу русских пленных привезли из концлагеря на крупную немецскую ферму. Дали работу, обьяснили обязаности. Привезли обед, но пленных не кормили. Люди ждали еды, начали переговариваться. Подошел поляк, обьяснил причину. Фермер, родной дядя Дракона и Электрона, так учит людей разговаривать по немецски! Пленные побежали искать фанерку, и химическим карандашом, через поляков написали обращение к хозяйну.Кирилицей, но это сработало! Когда немецский логопед появился ближе к ужину, один из пленных зачитал ему этот текст! Принесли ужин и русским! Фанерку хранили до конца войны. На всякий случай , каждый пленный выучил наизусть текст прощения! На случай проверки логопедом, как идет обучение немецского языка на его территории!
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