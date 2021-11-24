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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 157 из 157«1...155156157
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
766
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 00:48
#2341
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Перефразирую одно выражение: "Можно человека вывезти из зоны.Но зону из человека - никак!"
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
766
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 00:55
#2342
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Интересно, а чем сейчас Простыня занимается?!Это же ведь он картриджи заправлял?
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
516
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 00:58
#2343
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Пиши пиши саша, набирай удаления. Скоро превратишься в глухонемого!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5688
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 01:11
#2344
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Сейчас подбил чеки, которые были, лотерейки из астыкжана и немного смайла, с третьего числа на продукты ушло примерно 173 тысячи, не считая мяса с ярмарки на 70 тысяч..
Поведу поподробней теперь
И это без пивка и рыбы..
Не в 60 даже экономя не укладусь пока..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14192
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 01:19
#2345
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Цитата:
111:
Не в 60 даже экономя не укладусь пока..

Не быть тебе министром :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5688
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 01:23
#2346
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Цитата:
maxsaf:
Не быть тебе министром

На носу три дня рождения и между ними Новый Год, Рождество, прощание со Старым и купания в проруби..
Тут бы выжить, о министерстве пока помалкиваю..
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
516
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 01:38
#2347
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Погонялы поставьте себе правильные, и никто не будет ошибаться! Погонялы должны утверждаться на сходняке! Смотрящий ау?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
766
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 02:08
#2348
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Вот, на Дзене было. Интересно, что записные патриоты думают об этом?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14192
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 02:17
#2349
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Цитата:
111:
Тут бы выжить

Хоть бы спасибо сказал. Никакой благодарности
:lol:
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
516
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 05:13
#2350
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Можно по другому ? Каждый человек живет в зоне. Вы ее не ощушаете разве вокруг себя? Ваш начальник на работе, это ваш надзиратель. Вы для него простой зек!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4446
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 05:56
#2351
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По итогам Всероссийской переписи обнаружено 800 тысяч кубаноидов 22 ноября 2021, В России зарегистрирована новая общность людей с культурно-этническими особенностями - кубаноиды. Их численность составляет 800 тысяч человек и более 90% из них проживает на территории Краснодарского края. Об этом свидетельствуют результаты Всероссийской переписи населения. «Большинство кубаноидов имеют чёткую географическую привязанность к южным регионам страны, отдельные представители переселились в другие регионы страны, в частности, в Москву, но им удалось сохранить свои поведенческие особенности», - прокомментировал результаты исследования глава Росстата Павел Малков. По его словам, этой группе лиц присуща повышенная импульсивность, а также психические отклонения во время управлением транспортным средством. Также специалист отметил, что представителями новой общности являются представители разных этносов и языковых групп. «Среди кубаноидов основную массу составляют славяне - русские, украинцы, грузины, но есть и представители Кавказа, и даже армяне и азербайджанцы», - отметил Малков. По итогам переписи кубаноиды стали 221-м народом, проживающими на территории РФ. В местах компактного проживания этноса их язык может получить статус регионального----- Придется язык учить :-P От чего уехал , к тому и приехал!! :-(
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4446
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.11.21 - 05:57
#2352
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А то в магазине не обслужат ;-) :-P
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