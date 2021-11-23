Прогноз на 5 дней
пасмурно-10°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 90% влажность
  • З-ЮЗ, 4.97 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42910
Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 17:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan. Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве расширенного заседания политического совета партии на 23 ноября.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14191
Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 22:46
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вангую - Бауыржан Байбек, молод (относительно), карьера зеркальночистая.

Я голосую только за знакомые фамилии. ;-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8194
Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 22:46
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Из Кремля?

с Бахрейна конечно. ;-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8194
Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 22:47
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я голосую только за знакомые фамилии.

Не вы один :lol: или вы в этом не один... :lol:
Фраза сложно формулируется.... ;-)

[Исправлено: elektron, 23.11.2021 - 17:50]
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
766
Re: Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 24.11.21 - 00:52
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Все равно что отдать воздух, из своего рта..Один глоток...
---
Ты в слове "пиво" шесть ошибок сделал.
Профайл
Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
515
Re: Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 24.11.21 - 01:09
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень тронут за ваше доверие форумчане. Но политика это не мое! Оставьте свои шуточки прибауточки при себе! Возвращайтесь в свой серпентарий скорпионы и скорпионихи!
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS