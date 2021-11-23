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Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42910
Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 17:03
Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan. Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве расширенного заседания политического совета партии на 23 ноября.
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Re: Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 17:03
Ну что? Деда, плохи дела, в Стране...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5686
Re: Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 18:10
Все равно что отдать воздух, из своего рта..
Один глоток...
Зато звучит вполне красиво..
Один глоток...
Зато звучит вполне красиво..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 195
Re: Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 18:44
Мы тут с товарищами посоветовались. И пришли к единому мнению, и других мнений быть, не может!
Других кандидатов на должность Генерального Секретаря нашей любимой партии, кроме ДН-нет!
Все согласны, товарищи?
Или кто-то хочет высказаться против!?
Других кандидатов на должность Генерального Секретаря нашей любимой партии, кроме ДН-нет!
Все согласны, товарищи?
Или кто-то хочет высказаться против!?
Re: Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 19:11
Цитата:
Мои товарищи - согласны...
Don Julio:
Все согласны, товарищи?
Все согласны, товарищи?
Мои товарищи - согласны...
(Пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 10
Re: Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 19:58
19-го марта 2019-го года каждый житель Казахстана, родившийся после 86-го года заплакал. Ещё ни разу в жизни они не видели другого президента своей страны.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4934
Re: Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 20:18
Просто удивительно, в других странах уходят президенты без всяких интриг, на их место приходят другие,а у нас прямо проклятие какое-то, до последнего вздоха надо будет держаться...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 195
Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 21:40
Цитата:
(Попыхивая трубкой, с акцентом)
Товарищ Дракон!
Я попрошу вас подсчитать голоса.
Единогласно или есть сомневающиеся?
Если есть, сообщите их фамилии товарищу СИЗО. Он их убедит принять правильное решение.
[Исправлено: Don Julio, 23.11.2021 - 21:48]
drakon:
Мои товарищи - согласны...
Мои товарищи - согласны...
(Попыхивая трубкой, с акцентом)
Товарищ Дракон!
Я попрошу вас подсчитать голоса.
Единогласно или есть сомневающиеся?
Если есть, сообщите их фамилии товарищу СИЗО. Он их убедит принять правильное решение.
[Исправлено: Don Julio, 23.11.2021 - 21:48]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11735
Re: Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 21:47
Что же дали около 27 лет с Назарбаевым?
Поскольку адекватных ответов мы сейчас не дождемся, может быть только через пару десятилетий, то можно сравнить.
И есть с чем. Ровно 27 лет Китаем руководил Мао Дзедун.
Только сейчас об этом появился адекватный хоть немного фильм.
С уклоном конечно не в чернуху.
Но чернухи о Китае найдется полно. А вот редких архивных кадров маловероятно.
Смотрим. Сегодня оно стоит того!
Поскольку адекватных ответов мы сейчас не дождемся, может быть только через пару десятилетий, то можно сравнить.
И есть с чем. Ровно 27 лет Китаем руководил Мао Дзедун.
Только сейчас об этом появился адекватный хоть немного фильм.
С уклоном конечно не в чернуху.
Но чернухи о Китае найдется полно. А вот редких архивных кадров маловероятно.
Смотрим. Сегодня оно стоит того!
Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 22:00
Цитата:
Я хотел предложить Даригу Назарбаеву в президенты. Она сможет две должности совмещать?
Don Julio:
Я хотел предложить Даригу Назарбаеву в президенты. Она сможет две должности совмещать?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 195
Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 22:04
Цитата:
Мы с товарищами тщательно обсудим ваше предложение, и дадим на него положительный ответ, в установленные законом сроки.
Вам, товарищ, спасибо за своевременный сигнал!
maxsaf:
Я хотел предложить Даригу Назарбаеву в президенты. Она сможет две должности совмещать?
Я хотел предложить Даригу Назарбаеву в президенты. Она сможет две должности совмещать?
Мы с товарищами тщательно обсудим ваше предложение, и дадим на него положительный ответ, в установленные законом сроки.
Вам, товарищ, спасибо за своевременный сигнал!
Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 22:06
Цитата:
Доктора СИЗО дождитесь, пусть тоже мнение свое скажет. А потом уже принимайте ваше положительное решение
Don Julio:
Доктора СИЗО дождитесь, пусть тоже мнение свое скажет. А потом уже принимайте ваше положительное решение
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8192
Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 22:32
Вангую - Бауыржан Байбек, молод (относительно), карьера зеркальночистая.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 195
Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 22:37
Цитата:
Ему по команде поступит приказ, от которого он не сможет отказаться!
(Голос Жеглова) Запомни, Шарапов, чекистов-бывших, не бывает!
maxsaf:
Доктора СИЗО дождитесь, пусть тоже мнение свое скажет. А потом уже принимайте ваше положительное решение
Доктора СИЗО дождитесь, пусть тоже мнение свое скажет. А потом уже принимайте ваше положительное решение
Ему по команде поступит приказ, от которого он не сможет отказаться!
(Голос Жеглова) Запомни, Шарапов, чекистов-бывших, не бывает!
Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 22:44
Цитата:
Из Кремля?
Don Julio:
Ему по команде поступит приказ, от которого он не сможет отказаться!
Ему по команде поступит приказ, от которого он не сможет отказаться!
Из Кремля?
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