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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
195
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 22:21
#2296
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Цитата:
111:
Ну а сейчас делаем вешалку на турник..

Марик, а зачем тебе вешалка на турнике?
Пиво вешать, чтоб качалось?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23383
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 22:22
#2297
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Цитата:
Don Julio:
Пусть скажет куда абайку дел!

абайка - его адьютант... 8-) :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8192
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 22:26
#2298
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Цитата:
Don Julio:
Пусть скажет куда абайку дел!

Халат в палате поделить не могут. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14178
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 22:34
#2299
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Цитата:
elektron:
Халат в палате поделить не могут.

Абайка же адрес мой пробил, в гугле дом мой нашел. Наверное уже где-то рядом, на попутках ко мне добирается :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23383
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 22:36
#2300
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Цитата:
maxsaf:
Наверное уже где-то рядом, на попутках ко мне добирается :lol:

Охрану - выставь. Он с Доктором, наверное?... 8-) :-o
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14178
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 22:42
#2301
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Цитата:
drakon:
Охрану - выставь. Он с Доктором, наверное?...

Сосед - охотник заядлый, угостил олениной на днях. Скажу ему, что двух лосей на опушке леса видел. Пусть ждет :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5686
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 22:50
#2302
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Цитата:
Don Julio:
Пиво вешать, чтоб качалось?

Для практичности..
Вешалки основной не хватает..
Неудобная она в шкафу, привык так.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8192
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 22:52
#2303
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Ну вот и дохтера дождались :lol:
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
195
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 22:52
#2304
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Как дети в децком саду, чессслово!
Когда воспиталка в сончас поставила хулигана в угол, ковырять в носу, а сама пошла в соседнюю группу, выпить рюмочку чая.
Бугор, в кои то веки решил сэкономить на деньги и уволить, и вы такие: Абайка-выходи!
Он же может и передумать и переступив через экономию и найти средства!

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14178
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 22:54
#2305
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Цитата:
elektron:
Ну вот и дохтера дождались

Ну он чуть-чуть опоздал, уже Даригу Н. выбрали. Уверен, он не будет против :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14178
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 22:55
#2306
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Цитата:
Don Julio:
Абайка-выходи!

Да, выходи, Абайка :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14178
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 22:59
#2307
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Цитата:
Don Julio:
Он же может и передумать и переступив через экономию и найти средства!

Двух или более патриотов не целесообразно тут держать одновременно. И даже опасно: они же за право закрыть грудью амбразуру поубивают тут друг друга :lol:
Профайл
Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
195
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 22:59
#2308
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Цитата:
111:
Для практичности.. Вешалки основной не хватает.. Неудобная она в шкафу, привык так.

А!
Я об этом не подумал!
Я просто на вешалку польто вешаю, мне так привычнее, а пиво сразу в холодильник. Но канешно, если ты привык иначе, то тебе так привычнее?
Понял, принял.
Цитата:
maxsaf:
Скажу ему, что двух лосей на опушке леса видел. Пусть ждет

А вдруг не сработает!
Скажи, таки, что видел двух аленей!
:-o
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