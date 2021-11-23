Отправлено: - 22:59

Don Julio:

Он же может и передумать и переступив через экономию и найти средства!

Цитата:Двух или более патриотов не целесообразно тут держать одновременно. И даже опасно: они же за право закрыть грудью амбразуру поубивают тут друг друга