Отправлено: - 22:37

maxsaf:

Доктора СИЗО дождитесь, пусть тоже мнение свое скажет. А потом уже принимайте ваше положительное решение

Цитата:Ему по команде поступит приказ, от которого он не сможет отказаться!(Голос Жеглова) Запомни, Шарапов, чекистов-бывших, не бывает!