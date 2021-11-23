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≡ Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42910
Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 17:03
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Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan. Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве расширенного заседания политического совета партии на 23 ноября.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23383
Re: Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 17:03
#1
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Ну что? Деда, плохи дела, в Стране... :lol: :oops:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5686
Re: Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 18:10
#2
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Все равно что отдать воздух, из своего рта..
Один глоток...
Зато звучит вполне красиво..
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
195
Re: Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 18:44
#3
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Мы тут с товарищами посоветовались. И пришли к единому мнению, и других мнений быть, не может!
Других кандидатов на должность Генерального Секретаря нашей любимой партии, кроме ДН-нет!
Все согласны, товарищи?
Или кто-то хочет высказаться против!?
:oops:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23383
Re: Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 19:11
#4
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Цитата:
Don Julio:
Все согласны, товарищи?

Мои товарищи - согласны... :lol: ;-)
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Ильяс
§ Ильяс
(Пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
10
Re: Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 19:58
#5
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19-го марта 2019-го года каждый житель Казахстана, родившийся после 86-го года заплакал. Ещё ни разу в жизни они не видели другого президента своей страны.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4934
Re: Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 20:18
#6
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Просто удивительно, в других странах уходят президенты без всяких интриг, на их место приходят другие,а у нас прямо проклятие какое-то, до последнего вздоха надо будет держаться...
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
195
Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 21:40
#7
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Цитата:
drakon:
Мои товарищи - согласны...

(Попыхивая трубкой, с акцентом)
Товарищ Дракон!
Я попрошу вас подсчитать голоса.
Единогласно или есть сомневающиеся?
Если есть, сообщите их фамилии товарищу СИЗО. Он их убедит принять правильное решение.

:-o

[Исправлено: Don Julio, 23.11.2021 - 21:48]
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11735
Re: Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 21:47
#8
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Что же дали около 27 лет с Назарбаевым?
Поскольку адекватных ответов мы сейчас не дождемся, может быть только через пару десятилетий, то можно сравнить.
И есть с чем. Ровно 27 лет Китаем руководил Мао Дзедун.
Только сейчас об этом появился адекватный хоть немного фильм.
С уклоном конечно не в чернуху.
Но чернухи о Китае найдется полно. А вот редких архивных кадров маловероятно.

Смотрим. Сегодня оно стоит того!

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14178
Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 22:00
#9
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Цитата:
Don Julio:

Я хотел предложить Даригу Назарбаеву в президенты. Она сможет две должности совмещать? :-)
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
195
Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 22:04
#10
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Цитата:
maxsaf:
Я хотел предложить Даригу Назарбаеву в президенты. Она сможет две должности совмещать?

Мы с товарищами тщательно обсудим ваше предложение, и дадим на него положительный ответ, в установленные законом сроки.
Вам, товарищ, спасибо за своевременный сигнал!
:-o
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14178
Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 22:06
#11
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Цитата:
Don Julio:

Доктора СИЗО дождитесь, пусть тоже мнение свое скажет. А потом уже принимайте ваше положительное решение :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8192
Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 22:32
#12
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Вангую - Бауыржан Байбек, молод (относительно), карьера зеркальночистая. ;-)
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
195
Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 22:37
#13
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Цитата:
maxsaf:
Доктора СИЗО дождитесь, пусть тоже мнение свое скажет. А потом уже принимайте ваше положительное решение

Ему по команде поступит приказ, от которого он не сможет отказаться!
(Голос Жеглова) Запомни, Шарапов, чекистов-бывших, не бывает!
:-o
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14178
Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 22:44
#14
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Цитата:
Don Julio:
Ему по команде поступит приказ, от которого он не сможет отказаться!

Из Кремля? :lol:
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